Ömer Uluç: Ufuk Çizgisinden Öteye Sergisi kapılarını açtı

Ömer Uluç’un sanatsal yolculuğuna ışık tutan ve sanatçının Türkiye’deki en geniş seçkilerinden birine yer veren “Ufuk Çizgisinden Öteye” başlıklı sergi, Artaş Holding sponsorluğunda İstanbul Modern’de kapılarını açtı.

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı’nın ev sahipliğinde düzenlenen sergi turuna, Artaş Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökhan Çetinsaya, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuzhan Çetinsaya ve koleksiyonerler katıldı.

Ömer Uluç’un 1960’lı yıllardan 2010’a kadar 300’ün üzerinde yapıtının yer aldığı sergi 12 Aralık 2025’e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Sanatçının evren ve varoluş arasındaki karmaşık ilişkiye dair düşünceleri aktardığı yapıtların yer aldığı serginin küratörlüğünü Öykü Özsoy Sağnak ve Nilay Dursun, asistan küratörlüğünü ise Naz Uğurlu Benek üstleniyor.

‘ÖMER ULUÇ’UN YENİLİKÇİ RUHU BENİ ÇOK ETKİLEMİŞTİR’

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Ömer Uluç’un ülkemizdeki ilk müze sergisine ev sahipliği yapıldığını dile getirerek, “’Ufuk Çizgisinden Öteye’, sanatçının hem en kapsamlı hem de Türkiye’deki ilk müze sergisi olma özelliğini taşıyor. 1987 yılında görev aldığım 1. Uluslararası İstanbul Çağdaş Sanat Sergileri sırasında, Ayasofya Hamamı’ndaki çalışmalarıyla yakından tanıdığım Ömer Uluç’un sanatındaki derinlik, küresel anlatım gücü ve yenilikçi ruh beni her zaman çok etkilemiştir. Uluç’un aramızdan ayrılışının 15. yılında, bu özel sergiyi hayata geçirebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

‘SANATA VE SANATÇIYA DESTEĞİMİZ SÜRECEK’

Şirket olarak kuruldukları ilk günden itibaren değer üreten tüm çalışmaların yanında olduklarını ifade eden Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökhan Çetinsaya ise, “Ülkemizin yetiştirdiği önemli sanatçılardan Ömer Uluç, çağdaş sanatın önde gelen isimlerinden biri olarak, eserleriyle hepimize farklı bakış açıları kazandırmaya davet ediyor. Onun sanatı, soyut ve figüratif unsurlar arasında bir köprü kurarak bize de farklı bakış açıları kazandırıyor. Artaş Holding olarak, sanata ve sanatçıya destek vermenin bizim için bir sorumluluk olduğunu ifade edebilirim. Bu sergi, sadece Ömer Uluç’un eserlerini görmekle sınırlı kalmayıp; aynı zamanda sanatın gücünü deneyimleme fırsatı sunuyor. Sanatın hayatımızı nasıl zenginleştirdiğini ve topluma nasıl değer kattığını bu sergiyle yeniden görmüş oluyoruz. Artaş Holding olarak önümüzdeki dönemde de kültür ve sanatın en büyük destekçileri arasında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

‘SANATÇILARIN POTANSİYELİNE ÖNEMLİ KATKI’

Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuzhan Çetinsaya da “Kurum olarak böylesine özel bir sergiye sponsor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sanat, toplumsal değerlerin ve kültürel kimliğin oluşturulmasında önemli bir rol oynuyor. Sanatçılara ve projelere destek vermek, toplumun kültürel gelişimine katkıda bulunma sorumluluğumuzu vurguluyor. Sanat, duyguları ve hikayeleri temsil ederken bizleri de bu temsilin bir parçası olmaya davet ediyor. Sanatçı Ömer Uluç’un eserleriyle sanatın büyülü dünyasında yer almak, toplumsal zenginliği artırmak adına atılan önemli bir adım” dedi.