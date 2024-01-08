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Ceren Oral
Ceren Oral




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16 kurum hangi 56 hisseyi öneriyor?

Yeni yılla birlikte borsaya ve hisselere ilişkin beklentilerin güncellenmesiyle model portföylerde de değişiyor. 16 kurumun son listesinde 56 hisse yer alıyor.

08 Ocak 2024
16 kurum hangi 56 hisseyi öneriyor?

Yeni yılla birlikte borsaya ve hisselere ilişkin beklentilerin güncellenmesiyle model portföylerde de değişiyor. 16 kurumun son listesinde 56 hisse yer alıyor. 

En çok önerilen hisseler ise Turkcell, BİM Mağazalar, YKB, CCİ ve Sabancı Holding olarak sıralanıyor. Piyasalar açısından oldukça hareketli geçen 2023, borsada da hem rekorların hem dalgalanmaların yaşandığı bir yıl olarak geride kaldı. 

Ekim ayı içinde 8.562 ile rekor seviyelerini test eden BİST; yılın son üç ayında özellikle politika faizinin kademeli olarak yükselmesinin TL mevduat oranlarının cazibesini artırmasıyla baskılandı. 

Tahvil ve hisse piyasalarındaki yabancı alışları ve CDS’teki normalleşmeyle 7.000’lerden destek bulan BİST, 2023’ü 7.470’ten tamamladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ceren Oral
Ceren Oral




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