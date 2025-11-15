ARA
  KYK ne zaman yatacak? 2025 2026 KYK burs ödeme tarihi belli mi?

KYK ne zaman yatacak? 2025 2026 KYK burs ödeme tarihi belli mi?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrencilerin en çok merak ettiği konu ödemelerin hesaplara ne zaman yatırılacağı. Peki KYK ne zaman yatacak? 2025 2026 KYK burs ödeme tarihi belli mi?


KYK ne zaman yatacak? 2025 2026 KYK burs ödeme tarihi belli mi?

KYK burs ve kredi sonuçlarının 4 Kasım 2025 tarihinde açıklanması ve taahhütname onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından, öğrenciler ilk ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

 Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) resmi internet sitesi ve geçmiş yıllardaki uygulamaları doğrultusunda, KYK burs ve kredi ödemeleriyle ilgili beklentiler netleşiyor. 

Ödeme Başlangıcı: Burs/kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrencilere, ödeme, müracaat edilen öğretim yılı başı olan Ekim ayından itibaren normal öğrenim süresince yapılmaktadır.

İlk Ödeme Miktarı: Geçtiğimiz yılın uygulamasına benzer şekilde, bu yıl da ilk ödemelerin Kasım ayı içerisinde öğrencilerin hesaplarına iki aylık (Ekim ve Kasım) toplu olarak yatırılması beklenmektedir.

Geçmiş Yıl Örneği: Geçtiğimiz yıl 5 Kasım'da açıklanan sonuçların ardından, ilk ödemeler 18-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

T.C. Kimlik Numarasına Göre KYK Ödeme Takvimi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, KYK burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre kademeli olarak yapılacak.

T.C. Kimlik Numarasının SonuÖdeme Günü
"0" ve "2"İlk Gün
"4" ve "6"İkinci Gün
"8"Üçüncü Gün

KYK Burs/Kredi Ödemelerinin Çekilmesi Süreci

Hesap Açılışı: KYK burs/kredi hesabınız, e-Devlet üzerinden taahhütname onayınızı tamamlamanızın hemen ardından Ziraat Bankası'nda otomatik olarak açılacaktır.

Kullanılacak Kart: Ödemelerinizi çekmek için kullanacağınız ana araç, aynı zamanda banka kartı ve kredi kartı özelliklerini bir arada taşıyan Bankkart Genç kartıdır.

Kart Teslimatı: Bankkart Genç kartınızı teslim alacağınız tarihi ve hangi Ziraat Bankası Şubesi/Hizmet Noktasından alabileceğinizi, T.C. Kimlik numaranız ile herhangi bir Ziraat Bankası şubesinden öğrenebilirsiniz.

Ek Hizmetler: Taahhütname onay sürecini takiben, öğrenciler için sunulan Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız da banka tarafından değerlendirilecek ve sonuca ilişkin tarafınıza ayrıca bilgi verilecektir.
