KYK ne zaman yatacak? 2025 2026 KYK burs ödeme tarihi belli mi?

KYK Burs/Kredi Ödemelerinin Çekilmesi Süreci

Hesap Açılışı: KYK burs/kredi hesabınız, e-Devlet üzerinden taahhütname onayınızı tamamlamanızın hemen ardından Ziraat Bankası'nda otomatik olarak açılacaktır.

Kullanılacak Kart: Ödemelerinizi çekmek için kullanacağınız ana araç, aynı zamanda banka kartı ve kredi kartı özelliklerini bir arada taşıyan Bankkart Genç kartıdır.

Kart Teslimatı: Bankkart Genç kartınızı teslim alacağınız tarihi ve hangi Ziraat Bankası Şubesi/Hizmet Noktasından alabileceğinizi, T.C. Kimlik numaranız ile herhangi bir Ziraat Bankası şubesinden öğrenebilirsiniz.

Ek Hizmetler: Taahhütname onay sürecini takiben, öğrenciler için sunulan Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız da banka tarafından değerlendirilecek ve sonuca ilişkin tarafınıza ayrıca bilgi verilecektir.