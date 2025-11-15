15 tatil ne zaman başlıyor? 2026 Sömestr (Yarıyıl) tatiline kaç gün kaldı?

Okullarda ilk dönemin sonuna yaklaşılırken, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait yarıyıl (sömestr) tatili tarihleri, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan akademik takvimle netleşti.
15 tatil ne zaman başlıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimine göre:
Birinci Dönem Sonu (Karne Günü): 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl Tatili: 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayıp, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecektir.
İkinci Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
Öğrenciler, hafta sonları da dahil olmak üzere toplam 16 gün tatil yapacaktır.
2026 Sömestr (Yarıyıl) tatiline kaç gün kaldı?
2026 Sömestr (Yarıyıl) tatiline 61 gün kaldı.
2026 Yaz Tatili Başlangıcı
|Süreç
|Tarih
|İkinci Dönem Sonu
|26 Haziran 2026 Cuma
|Yaz Tatili Başlangıcı
|29 Haziran 2026 Pazartesi