Yarıyıl tatili (sömestr) tarihleri, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi ile netleşti. Peki 15 tatil ne zaman başlıyor? 2026 Sömestr (Yarıyıl) tatiline kaç gün kaldı?


Okullarda ilk dönemin sonuna yaklaşılırken, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait yarıyıl (sömestr) tatili tarihleri, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan akademik takvimle netleşti.

15 tatil ne zaman başlıyor?  

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimine göre:

Birinci Dönem Sonu (Karne Günü): 16 Ocak 2026 Cuma

Yarıyıl Tatili: 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayıp, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecektir.

İkinci Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Öğrenciler, hafta sonları da dahil olmak üzere toplam 16 gün tatil yapacaktır.

2026 Sömestr (Yarıyıl) tatiline kaç gün kaldı? 

2026 Sömestr (Yarıyıl) tatiline 61 gün kaldı. 

2026 Yaz Tatili Başlangıcı

SüreçTarih
İkinci Dönem Sonu26 Haziran 2026 Cuma
Yaz Tatili Başlangıcı29 Haziran 2026 Pazartesi

 

