2024’te ekonominin rotası ne olacak?

Aralık 2019’dan itibaren dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ile başlayan küresel çalkantı dönemi, aradan geçen dört yılın ardından hız kesmeden devam ediyor. Pandeminin gerek toplum sağlığında, gerekse sosyal hayat ve ticarette büyük bedeller ödenerek atlatılması sonrasında patlak veren yüksek enflasyon süreci, geçmişte kaldığı düşünülen bir canavarın tekrar ortaya çıkmasına neden oldu.

2024 Şubat’ında iki yılını dolduracak olan Rusya-Ukrayna savaşı ise, küresel çapta “Üçüncü Dünya Savaşı’na mı gidiyoruz?” korkusunu alevlendirdi. Bu süreç içerisinde hatalı faiz politikası ile enflasyonu patlatan Türkiye, 2023 yılının 6 Şubat günü yaşadığı deprem felaketi ile sarsıldı.

Kaybettiğimiz on binlerce can, yüzbinlerce yaralı vatandaşımız ve yerle bir olan kent merkezleri, Türkiye’yi bir kez daha ‘deprem’ gerçeği ile yüz yüze getirdi. Mayıs 2023 sonunda yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, az farkla güven tazeledi ve ilk iş yeni bir ekonomi yönetimi ile faiz artırımı sürecine start verdi.

Bu arada ekim ayında patlak veren İsrail-Hamas savaşı ve Gazze’nin İsrail tarafından işgali ile oluşan insanlık krizi ise, gerek Türkiye’nin yakın coğrafyasında gerekse tüm dünyada yeni bir belirsizlik ve güvensizlik döneminin kapısını araladı. Tüm bu gelişmeler, 2024’ün hem ekonomide hem de küresel barış ve refah beklentilerinde karamsarlık yaratıyor. Küresel ekonomilerde 2023 yılında yavaşlamaya neden olan sıkı para politikaları, 2024 yılının ilk yarısında da devam edecek.

Ancak enflasyonun Türkiye’de 2024 yılının ikinci yarısından itibaren gerilemesi bekleniyor. 2024 yılında dünya ekonomisinde yüzde 2,4 ile yine zayıf bir büyüme olasılığı yüksek. Dünya genelinde bu büyüme temposu, Türkiye’nin ihracatını da sınırlayacak bir büyüme olacak. Türkiye için 2024 sonunda büyüme beklentisi yüzde 3 civarında seyredecek.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.