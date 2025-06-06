Ağaoğlu enerjisini yurt dışına taşıyacak

Son yıllarda portföy yönetim şirketi mantığı ile yönetilen ve gayrimenkulün yanı sıra enerji, turizm ve tarım alanında girişimlerini hızlandıran Ağaoğlu Grubu, yurt dışında büyümeyi planlıyor. 3 milyar dolarlık bir varlık büyüklüğüne sahip olan ve yurt içinde halka arzlarla büyüme yolculuğunu sürdüren Ağaoğlu Şirketler Grubu, yurt dışında ise özellikle enerji ve gayrimenkulde yatırım fırsatlarını yakından izliyor.

Balkanlarda yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmak istediklerini söyleyen Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, Türkiye’nin gayrimenkul geliştirme alanında önde gelen ismi olarak İngiltere ve Karadağ, Romanya, Macaristan gibi ülkelere odaklandıklarını dile getiriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.