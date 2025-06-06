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Ağaoğlu enerjisini yurt dışına taşıyacak

Enerjide 1000 megavat hedefi koyduklarını belirten Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, “Finansmana erişim imkanı nedeniyle yurt dışında yatırım için İngiltere ve Balkan ülkelerini yakından izliyoruz” diyor.

06 Haziran 2025 | 07:50
Ağaoğlu enerjisini yurt dışına taşıyacak

Son yıllarda portföy yönetim şirketi mantığı ile yönetilen ve gayrimenkulün yanı sıra enerji, turizm ve tarım alanında girişimlerini hızlandıran Ağaoğlu Grubu, yurt dışında büyümeyi planlıyor. 3 milyar dolarlık bir varlık büyüklüğüne sahip olan ve yurt içinde halka arzlarla büyüme yolculuğunu sürdüren Ağaoğlu Şirketler Grubu, yurt dışında ise özellikle enerji ve gayrimenkulde yatırım fırsatlarını yakından izliyor. 

Balkanlarda yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmak istediklerini söyleyen Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, Türkiye’nin gayrimenkul geliştirme alanında önde gelen ismi olarak İngiltere ve Karadağ, Romanya, Macaristan gibi ülkelere odaklandıklarını dile getiriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Bayram sonrası için kesinleşmiş 1 bedelli, 2 temettü var
Bayram sonrası genel kurulu olan 15 şirket
Kuzey Boru (KBORU) temettü miktarını güncelledi (2025)
Türkiye Sigorta (TURSG) temettü miktarını güncelledi
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsa tatil öncesi nasıl kapandı? 5 Haziran gün sonu
Anadolu Efes, Ford, Sabancı... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Geçen ay 4 otomotiv hissesi kazandırdı, 4'ü geriledi
Dün 3 hisseden yatırımcısına temettü haberi geldi
Borsada dün bedelsiz başvurusu yapan 2 şirket
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Kron Teknoloji (KRONT) bedelli tarihleri belli oldu
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Bugün 5 hissenin fiyatında düzeltme var
GERİ
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