ARA
DOLAR
35,18
-0,03%
DOLAR
EURO
36,56
-0,53%
EURO
GRAM ALTIN
2960,17
0,20%
GRAM ALTIN
BIST 100
9672,75
0,48%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Zirvedeki 3 sektör: Anadolu 500'deki şirketlerin sektörlere göre dağılımı

Bu yıl 21’inci yaşını dolduran ‘Anadolu 500’ araştırmamızda, 35 sektörden şirket yer aldı. 2022 araştırmasında 30 sektörün temsilcileri listede yer bulurken, 2023 yılında sektör çeşitliliğindeki artış dikkat çekti.

24 Aralık 2024 | 17:27
Zirvedeki 3 sektör: Anadolu 500'deki şirketlerin sektörlere göre dağılımı

Araştırmaya 10 ve üzerinde şirket gönderen sektör sayısı ise bir önceki yıla göre 11’den 13’e çıktı. Öte yandan belirtmek gerekir ki Anadolu’da hala emek yoğun sektörlerin büyük bir hakimiyeti bulunuyor.

8 - 21 Aralık 2024 tarihli sayıdan

Bu sektörler arasında gıda, tekstil ve metal sanayi başı çekiyor. En fazla sektör, geçen yıl olduğu gibi bu yılki araştırmamızda da gıda oldu. 2020 yılında 127, 2021’de 115, 2022’de 114 şirketle yer alan gıda sektörü, 2023 yılında listeye yeniden 127 şirketle girmeyi başardı. Gıda sektörü, Anadolu 500 araştırmasının başladığı günden bu yana listeye 100 ve üzerinde şirket sokmaya devam ediyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tekstil sektörü ikinci sıradaki yerin korudu. Ancak 2021’de 98, 2022’de 85 şirketle listeye giren tekstil sektörünün bu yılki şirket sayısı 65’e indi. 2021 ve 2022 araştırmalarında 61 şirketle listede üçüncü sırada bulunan metal sektörü de düşüşe geçerek, 2023 araştırmasında 54 şirketle yer aldı. Öte yandan bir önceki araştırmaya göre otomotiv sektörü 34’ten 37’ye, demir-çelik sektörü 26’dan 27’ye çıktı. Kimya sektörü 24 şirketle listede aynı yerini korurken, enerji sektörü ise 24’ten 16’ya indi. Araştırmamızın başladığı 2004 yılından beri listeye sadece 2017 yılında 10’dan fazla şirket sokabilen makine sektörü, 2018-2021 yılları arasındaki tek haneli dönemin ardından, 2022’de yeniden 10 şirket ile listede kendine yer bulmayı başarmıştı. Makine sektörü 2023 araştırmasında da 10 şirketle yerini korudu. Tarım sektörü 20, ticaret – hizmet sektörleri ise 18 şirketle listede yer aldı.

İlgili Haberler
“Beş yıl içinde dünyada ilk 20’ye gireceğiz”
“Beş yıl içinde dünyada ilk 20’ye gireceğiz”
Anadolu'nun en büyük 3. şirketi oldu
Anadolu'nun en büyük 3. şirketi oldu
Anadolu 500 ikincisi: 87 yıllık Kardemir döküm rekoru kırdı
Anadolu 500 ikincisi: 87 yıllık Kardemir döküm rekoru kırdı
İşte Anadolu'nun en büyük 500 şirketi: Anadolu 500 tam liste
İşte Anadolu'nun en büyük 500 şirketi: Anadolu 500 tam liste
2023’te istihdamını en çok artıran şirket
2023’te istihdamını en çok artıran şirket
Anadolu 500'de Bursa ve Gaziantep yerlerini korudu: Hangi ilden, hangi şirketler listede?
Anadolu 500'de Bursa ve Gaziantep yerlerini korudu: Hangi ilden, hangi şirketler listede?
0
  • ALTIN GRAM - TL 2960,17 0,2%
  • ALTIN ONS 2617,15 0,24%
  • BIST 100 9672,75 0,48%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,271 0,085%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43655 -0,03792%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 100 -1,1024%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,181 -0,0314%
  • EURO/DOLAR 1,0392 -0,1374%
  • EURO/TURK LIRASI 36,5569 -0,5307%
  • STERLIN/DOLAR 1,25238 -0,09015%
Borsa Haberleri
BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) geri alım kararını duyurdu
Borsanın yeni şirketi, yeni iş ilişkisini duyurdu
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun: 200'ü aşkın büyük sanayi şirketimizi borsamıza davet ettik
Faiz indirimi hangi sektörlere yarayacak?
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (24 Aralık)
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (23 Aralık)
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (16-20 Aralık)
Armada Gıda halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Kar paylarında tevkifat oranı artırıldı
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket
2025 ilk çeyrek için: 15 aracı kurumdan portföy önerileri
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 2 sermaye artırımı onayı
Yatırım araçlarında bu hafta: Kazandıran, kaybettirenler
Bu hafta genel kurulu olan 11 borsa şirketi
Trabzonspor'dan KAP'a sözleşme fesih bildirimi
GERİ
İLERİ
BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) geri alım kararını duyurdu
Borsanın yeni şirketi, yeni iş ilişkisini duyurdu
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun: 200'ü aşkın büyük sanayi şirketimizi borsamıza davet ettik
Faiz indirimi hangi sektörlere yarayacak?
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (24 Aralık)
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (23 Aralık)
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (16-20 Aralık)
Armada Gıda halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Kar paylarında tevkifat oranı artırıldı
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket
2025 ilk çeyrek için: 15 aracı kurumdan portföy önerileri
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 2 sermaye artırımı onayı
Yatırım araçlarında bu hafta: Kazandıran, kaybettirenler
Bu hafta genel kurulu olan 11 borsa şirketi
Trabzonspor'dan KAP'a sözleşme fesih bildirimi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL