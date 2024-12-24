Zirvedeki 3 sektör: Anadolu 500'deki şirketlerin sektörlere göre dağılımı

Araştırmaya 10 ve üzerinde şirket gönderen sektör sayısı ise bir önceki yıla göre 11’den 13’e çıktı. Öte yandan belirtmek gerekir ki Anadolu’da hala emek yoğun sektörlerin büyük bir hakimiyeti bulunuyor.

8 - 21 Aralık 2024 tarihli sayıdan

Bu sektörler arasında gıda, tekstil ve metal sanayi başı çekiyor. En fazla sektör, geçen yıl olduğu gibi bu yılki araştırmamızda da gıda oldu. 2020 yılında 127, 2021’de 115, 2022’de 114 şirketle yer alan gıda sektörü, 2023 yılında listeye yeniden 127 şirketle girmeyi başardı. Gıda sektörü, Anadolu 500 araştırmasının başladığı günden bu yana listeye 100 ve üzerinde şirket sokmaya devam ediyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tekstil sektörü ikinci sıradaki yerin korudu. Ancak 2021’de 98, 2022’de 85 şirketle listeye giren tekstil sektörünün bu yılki şirket sayısı 65’e indi. 2021 ve 2022 araştırmalarında 61 şirketle listede üçüncü sırada bulunan metal sektörü de düşüşe geçerek, 2023 araştırmasında 54 şirketle yer aldı. Öte yandan bir önceki araştırmaya göre otomotiv sektörü 34’ten 37’ye, demir-çelik sektörü 26’dan 27’ye çıktı. Kimya sektörü 24 şirketle listede aynı yerini korurken, enerji sektörü ise 24’ten 16’ya indi. Araştırmamızın başladığı 2004 yılından beri listeye sadece 2017 yılında 10’dan fazla şirket sokabilen makine sektörü, 2018-2021 yılları arasındaki tek haneli dönemin ardından, 2022’de yeniden 10 şirket ile listede kendine yer bulmayı başarmıştı. Makine sektörü 2023 araştırmasında da 10 şirketle yerini korudu. Tarım sektörü 20, ticaret – hizmet sektörleri ise 18 şirketle listede yer aldı.