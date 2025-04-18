“Avrupa ve Afrika’da büyüyeceğiz”

Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından bu yıl 18’incisi gerçekleştirilen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu. 18 yıldır kadın girişimcilerin başarılarını kutlayan Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması, bu yıl bin 800 başvuruyla rekor bir ilgi gördü ve toplamda 48 bin girişimciye ulaşarak ekosistemi güçlendiren bir platform haline geldi. Arksigner Kurucu Ortağı Özlem Kahramaner, Arksigner ile dijital güvenlik, kimlik doğrulama ve e-imza alanlarında sunduğu yenilikçi çözümlerle ‘Türkiye’nin Kadın Girişimcisi’ seçildi.

Ekonomist’in 30 Mart - 12 Nisan 2025 tarihli sayısından

Arksigner, dijital güvenlik, uzaktan müşteri edinimi, kimlik doğrulama çözümleri ve e-imza alanlarında 10 yıldır hizmet veriyor. Uluslararası pazarda Azerbaycan, Avusturya ve Orta Asya ülkelerinde büyüme gösteren Arksigner, 77 kişilik deneyimli bir ekiple çalışıyor. Arksigner Kurucu Ortağı Özlem Kahramaner, kamu, bankacılık, sigorta ve telekomünikasyon gibi farklı sektörlere yönelik projeler geliştiriyor. Arkİmza ile e-imza süreçlerini tamamen dijitalleştirerek kâğıtsız ofis konseptine katkı sağladıklarını söyleyen Kahramaner, “Şu anda Azerbaycan, Avusturya ve Orta Asya ülkelerine hizmet veriyoruz. Yeni pazarlara açılmak için Avrupa ve Afrika’daki dijital kimlik projelerine yoğunlaşıyoruz” diyor. Kahramaner ile girişim yolculuğunu ve büyüme hedeflerini konuştuk.

“Ödül büyük motivasyon oldu”

“Teknoloji sektöründe bir kadın girişimci olarak, daha fazla kadının bu alanda cesaretlenmesini sağlamak amacıyla Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’na katılmaya karar verdim. Kadınların teknoloji girişimciliğinde daha fazla yer alması gerektiğine inanıyorum. Bu ödül, kadınların teknoloji ve inovasyon alanında güçlü bir şekilde var olabileceğinin bir göstergesi. Aynı zamanda, ArkSigner’ın yaptığı yenilikçi çalışmaların takdir edilmesi açısından büyük bir motivasyon kaynağı oldu.”

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

ArkSigner’ın kurucu ortaklarından biriyim. Kariyerime teknoloji ve dijital dönüşüm alanlarında başladım ve özellikle kimlik doğrulama, elektronik imza ve güvenli dijital işlem teknolojileri üzerine yoğunlaştım. Türkiye Kimlik Kartı Projesi’nin ilk 2 milyon basımında görev aldım ve Türkiye’de bankaların dijitalleşmesi kapsamında birçok banka ve ödeme kuruluşuyla dijital onboarding projeleri gerçekleştirdim. Aynı zamanda Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Fintech Masası Yönetim Kurulu Üyesi ve WTECH Etik Kurulu üyesiyim.

Arksigner’ı ne zaman, hangi fikirle kurdunuz? Girişim yolculuğunuzu kısaca anlatır mısınız?

ArkSigner’ı 2015 yılında dijital kimlik doğrulama, elektronik imza ve güvenli dijital işlem teknolojilerine odaklanarak kurduk. Amacımız, Türkiye’de ve dünyada finans, kamu, sigorta ve sağlık gibi sektörlerde dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmak ve güvenli hale getirmekti. AR-GE’ye dayalı, tamamen yerli ve milli çözümler üretmek bizim için en büyük motivasyon oldu.

Dijital dönüşüme yönelik çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

ArkSigner olarak, elektronik imza, dijital kimlik doğrulama, uzaktan müşteri edinimi ve güvenli işlem platformları alanlarında çözümler sunuyoruz. 14 farklı ürün grubumuz bulunuyor. Donanım ve yazılım ürünlerimizin tamamı Türk mühendislerimiz tarafından geliştiriliyor. Büyük kurumlar ve şirketlerde yaygın olarak kullanılan ürünlerimiz arasında LiveAuth KYC, LiveAuth KYB, Arkİmza, VIA ve Acbakimzala gibi dijital imza ve kimlik doğrulama çözümleri yer alıyor. Kamu, bankacılık, sigorta ve telekomünikasyon gibi farklı sektörlere yönelik projeler geliştiriyoruz. Şu anda 77 kişilik bir ekibe sahibiz. Her geçen gün büyüyen organizasyonumuzda yazılım geliştirme, satış, pazarlama ve teknik destek ekiplerimizi genişletmeye devam ediyoruz.

Müşterileriniz, hizmet verdiğiniz kurumlar arasında kimler bulunuyor?

Bankacılık ve finans sektörü başta olmak üzere kamu kurumları, sigorta şirketleri, telekomünikasyon firmaları ve büyük ölçekli özel sektör şirketleriyle çalışıyoruz. ArkSigner çözümleri, Türkiye’de ve yurt dışında birçok büyük kurumsal firma ve devlet kurumu tarafından kullanılıyor. Şu an 200’den fazla kuruma hizmet sağlıyoruz ve bu sayı sürekli artıyor. Türkiye’de birçok büyük banka ve kamu kurumu, ArkSigner’ın çözümlerini kullanıyor.

Sektöre nasıl bir yenilik getirdiniz?

Elektronik imza ve kimlik doğrulama alanında yapay zeka destekli çözümler geliştirerek sektördeki güvenlik ve hız ihtiyacına yanıt verdik. LiveAuth KYC ile uzaktan müşteri edinimini hızlı ve güvenli hale getirirken, Arkİmza ile e-imza süreçlerini tamamen dijitalleştirerek kâğıtsız ofis konseptine katkı sağladık. Aynı zamanda, e-İmza altyapılarımız ve donanımlarımız ile hem masaüstü hem de bulut tabanlı imza çözümleri sunarak işletmelerin süreçlerini kolaylaştırdık.

Dijital dönüşümde yeni projeleriniz var mı? Üzerinde çalıştığınız projeler hakkında bilgi verir misiniz?

Evet, özellikle yapay zeka destekli kimlik doğrulama ve mobil e-imza çözümlerine odaklanıyoruz. Yeni nesil Akıllı Kart Okuyucu ve Bluetooth e-imza cihazlarımız üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca, Afrika ve Orta Asya ülkelerindeki dijital kimlik projelerine destek vermek için yeni iş birlikleri geliştiriyoruz.

Yurt dışında hangi ülkelere hizmet veriyorsunuz? Bu yıl yeni pazarlar hedefliyor musunuz?

Şu anda Azerbaycan, Avusturya ve Orta Asya ülkelerine hizmet veriyoruz. Özellikle Azerbaycan’da Azintelecom ile yaptığımız iş birliği sayesinde 2025 sonuna kadar önemli oranda yurt dışında projeler geliştirmeyi bekliyoruz. Yeni pazarlara açılmak için Avrupa ve Afrika’daki dijital kimlik projelerine yoğunlaşıyoruz.

Cirosal olarak büyüme hedefiniz nedir?

2024 yılını 100 milyon TL’nin üzerinde bir ciro ile tamamlıyoruz. 2025 yılında ise bu rakamı yüzde 50 büyüme ile 150 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz.

Yapacağınız yatırımlar hakkında bilgi verir misiniz?

AR-GE yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yeni nesil kimlik doğrulama ve e-imza cihazları için donanım ve yazılım geliştirme süreçlerine büyük yatırımlar yapıyoruz. Aynı zamanda, uluslararası pazarlara açılmak için yeni ofisler açmayı ve global iş birlikleri kurmayı planlıyoruz.

Dijital dönüşümü giderek büyüdüğü günümüzde Türkiye’deki kurumların dijitalleşmede geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’de finans ve kamu sektörü dijitalleşme konusunda önemli adımlar attı. Ancak KOBİ’ler ve geleneksel sektörler henüz dijital dönüşümde yeterince ilerleyebilmiş değil. Dijital kimlik doğrulama ve e-imza çözümlerinin yaygınlaşması, kurumların hem güvenlik hem de hız açısından büyük avantajlar elde etmesini sağlayacak.