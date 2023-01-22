Eroğlu, enerji işine 100 milyon $ yatıracak

Eroğlu Holding, enerji işine iddialı giriyor. Çinli bir ortakla enerjide entegre bir yatırıma hazırlanan şirket, 2023'te bu alana 100 milyon dolar yatıracak. Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, "Enerjide de iddialı bir oyuncu olacağız" diyor.

08 - 21 Ocak 2023 tarihli sayıdan

Altı makinelik küçük bir konfeksiyon atölyesinde temelleri atılan, 15 kişilik bir ekiple mont ve kaban üretimine başlayan Eroğlu; bugün tekstil, hazır giyim, perakende ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren dev bir holding haline geldi.

Cirosu 1 milyar doları aşan holding, 2023'te enerji sektörüne girmeye hazırlanıyor. Çinli bir ortakla bataryadan şarj istasyonuna uzanan entegre bir yatırıma hazırlanan şirket,

2023'te enerjiye 100 milyon dolar yatıracak. Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, "Kumaştan perakendeye uzanan entegre üretim sürecini enerjiye taşıyoruz.

Tekstilde olduğu gibi enerjide de iddialı bir oyuncu olacağız" diyor. 2023 için yüzde 20 büyüme hedefi koyduklarını söyleyen Nurettin Eroğlu, yeni dönem hedeflerini anlattı.

Eroğlu Holding'in cirosunun yüzde 80'ini tekstil, hazır giyim ve perakende oluşturuyor. Bu sektörlerde yeni dönem hedefleriniz nelerdir?

Kumaş, konfeksiyon ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteriyoruz. Tarlada pamuktan alıp üretip kendi mağazalarımızda sattığımız entegre bir yapımız var. Üçünün de farklı koşulları var. Yıllık 33 milyon metre kumaş üretiyoruz.

Fabrikamız Mısır'da, orada bu yıl gayet işler verimli ve tempolu geçti. Bu yılki ham madde fiyatlarındaki hareketlilik şirketleri sıkıntıya soktu. Çünkü pamuğu borsa fiyatlarıyla alıyoruz ama müşterilerinize borsa gibi davranamıyorsunuz.

Yılı kârlılıkta tavizle kapattık ama ciro ve satışta etkilenme olmadı. Yılı 130 milyon dolar ciroyla kapattık. Kârlılıkta yüzde 10'u yakalamaya çalışıyorduk ama yüzde 5'le kapattık. Hazır giyimde ham madde maliyetlerinden kumaşa göre biraz daha az etkilendik.

Aksaray'da 2 bin 500 kişi ve Mısır'da 3 bin 500 çalışan var. Hazır giyimde 200 milyon dolarlık ciromuz var. Satışlarda aksaklık olmadı ama kârlılıklar biraz eridi.

Colins ve Loft markalarıyla perakende sektöründe faaliyet gösteriyorsunuz. Bu sektörde büyüme devam edecek mi?

Perakende sektöründe yıla çok ürkek başladık. Çünkü en büyük iki pazarımız olan Rusya ve Ukrayna savaşa girdi. Yüzde 15 Ukrayna, yüzde 25 Rusya olmak üzere Colins'in yüzde 42sini bu iki ülke oluşturuyor.

Oradaki yabancı markaların kapatmış olması ve paralarının değer kazanması bize avantaj oldu. Dolar paritesi bize her zaman dezavantaj yazardı, bu kez 7-8 ay avantaj sağladı. Dengeleyemediğimizi dengeledik. Ukrayna'da 130 mağazamız var, üçte biri kapalı. Üçte ikisi de bombalama olursa kapanıyor.

Ukrayna'da şu an istikrar yok. Rusya ambargolara nasıl dayanacak, süreç bundan sonra nasıl şekillenecek bunu kestirmek gerçekten zor. Rusya'da 210 mağazamız var. 2023'te yüzde 20-30 büyüme hedefliyoruz bu pazarlarda. Dünya genelinde 700, Türkiye'de 200 mağazamız var.

Bunların çoğu Türkiye, Rusya ve Ukrayna olmak üzere üç ülkede. Geri kalanı de diğer ülkelerde. Fas ve Mısır'da büyüyoruz. Afrika ve Asya tarafına bakıyoruz. Hep Avrupa diyorlar ama Avrupa'da resesyon var, zor bir pazar. 2023'te hem ciro hem de mağaza sayısında yüzde 15-20 büyüme hedefimiz var.

Hazır giyim ve tekstil pazarında bir daralma söz konusu. Sizin öngörünüz nedir sektör için?

Üçe ayırmak lazım. Öncelikle pazarın stabil gittiği dönem. Pandemiyle duraklayan bir dönem ve sonrasında duraklamanın getirdiği anormal bir talep ki ham maddelerin pahalanmasının arkasındaki sebep bu.

Enflasyon olunca ve faizler artınca onun getirdiği bir duraklama dönemini ve hazmını yaşıyoruz. Ülkeler kendileri üretime odaklandı bu süreçte. Birçok ülke cari açık vermeden ürünü dengeli olarak nasıl alabiliriz diye yollar arıyor. Bu süreçte dördüncü aya kadar durgunluk bekliyoruz.

Üretimde kapasiteler 80-70-60'la çalışacak. Mayısa kadar şirketler ortalama yüzde 70 kapasiteyle devam edecek. Bu durum sekizinci aya kadar sürebilir. Sekiz aylık süreci tekstil, hazır giyim yüzde 70 kapasiteyle aşabiliyorsa büyük başarı demektir. Ben aşacağını düşünüyorum.

Gayrimenkul piyasası için ön görünüz nedir?

Biz 2008'de gayrimenkul işine girdik. Skyland projesi bizim 17'inci projemiz. 10 yılda gayrimenkulde farklı

konseptte geliştirmeler yaptık. Türkiye'de son yıllarda gayrimenkulde zor bir döneme girdik.

Sektörde arz fazlası vardı, şimdi talep var ürün yok. Maliyetler, geçmişten gelen korkular, banka sisteminin direkt faturaya dönmesi sektördeki koşulları zorlaştırdı. Dünyadaki dolar faizinin artırılması önemli bir başlık oldu.

Şu anda yüzde 10'la dolar kimse kullanamaz, bu maliyetle kimse inşaat yapamaz. Böyle bir belirsizlik oldu. Önümüzdeki yıllar bu nasıl şekillenecek merak ediyorum.

2021-2011 gibi tekrar hareketlenir mi gayrimenkul? Zor görünüyor. Niye? Çünkü öyle bir para yok, öyle bir kredi veren de yok, öyle bir cesaret de yok.

Siz nasıl bir strateji izleyeceksiniz bu ortamda?

Biri Anadolu biri de Avrupa yakasında iki arsamız var. Arsalardan birine 130-140 civarında villa yapacağız. Diğeri de 6-7 katlı bina olacak şehir merkezinde. İki proje için 200-250 milyon dolar yatırım yapacağız.

Skyhome AVM projemiz iyi gidiyor. Piyasa toparlayıp AVM yapma konusunda cesaret gelirse bu konsepti yaymayı düşünebiliriz. Gayrimenkulu son beş senedir yabancılar ayakta tutuyor. Biz şu an Skyland'de yüzde 97'sini yabancılara satıyoruz.

Yeni sektöre girme planınız var mı?

İnşaat işine kendi fabrikalarımızı ve mağazalarımızı yapmak için girmiştik. Şimdi de enerjide benzer bir süreçle yatırıma başladık. Öncelikle Aksaray fabrikamıza güneş enerjisi koyduk. Mısır fabrikasına güneş enerjisi koyuyoruz.

Bünyemizdeki dört AVM için de 60 megawat elektrik üretecek bir yatırım planlıyoruz. Bunun da yüzde 50'sini şebekelere verip satacağız. Yani enerjiye bu şekilde giriş yapıyoruz. Diğer taraftan Çinli bir ortakla iş birliğine hazırlanıyoruz.

Yüzde 80 bizim, yüzde 20 onların ortaklığında; hücre üretimi, panel, depolama, batarya, enerji üretimi ve şarj istasyonlarına da kapsayan entegre bir üretime girmek için hazırlıklara başladık. 2023'te bunun projelendirip devreye alacağız.

Güneş panellerini Çinli ortağımızın markasıyla üreteceğiz. Panel üretimi için 25 milyon dolar yatırım planlıyoruz. AVM'ler için başlatacağımız enerji yatırımı yatırım 60 milyon dolar olacak. 2023'te 100 milyon dolar enerji işine yatırım yapacağız.

2023 yılında holding olarak büyüme hedefiniz nedir?

2023'te evimizin için toplayıp düzenleyeceğiz. İlk altı ay geçsin diye bakacağız. Enerji yatırımımıza odaklanacağız. Kumaştan perakendeye uzanan entegre üretim sürecini enerjiye taşıyoruz.

Tekstilde olduğu gibi enerjide de iddialı bir oyuncu olacağız. Yılı 1 milyar dolar ciroyla kapatıyoruz. 2023'te yüzde 20 büyüme ve 1,2 milyar doları bütçelemeye çalışıyoruz. 16 bin kişi çalışıyor. Yüzde 15-20 istihdamda artış olacak.