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Holdinglerin gözü yeşil teşvik ve yasada

Yeşil dönüşümde gözler, bir süredir çıkması beklenen İklim Yasası ve yatırımlara getirilecek teşviklerde. COP29 Taraflar Konferansı’nda Türkiye’nin bu konudaki yaklaşımı ortaya konulacak. Bu adımları yakından izleyen dev holdingler ise yeşil dönüşüm yatırımlarını sürdürülebilir rekabetçilik ekseninde hızlandırdı.

13 Kasım 2024 | 10:22
Holdinglerin gözü yeşil teşvik ve yasada

Sürdürülebilir rekabet için yeşil dönüşüme yönelik yatırımlarını hızlandıran dev sanayi kuruluşlarının gözü bir süredir meclisten geçmesi beklenen yasa ve teşviklerde. Meclis'te yasalaşması beklenen İklim Yasası'nın finansman ve teşvik sağlamasını isteyen iş dünyası, bu alanda rekabetçiliği korumak için yatırımlarını hızlandırmış durumda. AB Yeşil Mutabakatı ile vergilerin 2026'da tam olarak devreye girmesiyle rekabetçilikte yeni bir boyuta geçilecek. 

Sürdürülebilir büyüme, rekabetçilik ve çevreci yaklaşımların yanı sıra 2025 ve sonrasında raporlarda toplumsal cinsiyet eşitliği konuları da daha geniş yer bulacak. 


Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (12 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (11 Kasım)
Borsada dün sermaye artırımı kararı alan 2 şirket
Osmanlı Yatırım'dan temettü avansı kararı
Yeni bir bedelsiz kararı var: Yüzde 1527
Sasa 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket
Küresel piyasalar yoğun veri haftasına karışık başladı
THY yolcu rakamlarını açıkladı
Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
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