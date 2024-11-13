Holdinglerin gözü yeşil teşvik ve yasada

Sürdürülebilir rekabet için yeşil dönüşüme yönelik yatırımlarını hızlandıran dev sanayi kuruluşlarının gözü bir süredir meclisten geçmesi beklenen yasa ve teşviklerde. Meclis'te yasalaşması beklenen İklim Yasası'nın finansman ve teşvik sağlamasını isteyen iş dünyası, bu alanda rekabetçiliği korumak için yatırımlarını hızlandırmış durumda. AB Yeşil Mutabakatı ile vergilerin 2026'da tam olarak devreye girmesiyle rekabetçilikte yeni bir boyuta geçilecek.

Sürdürülebilir büyüme, rekabetçilik ve çevreci yaklaşımların yanı sıra 2025 ve sonrasında raporlarda toplumsal cinsiyet eşitliği konuları da daha geniş yer bulacak.



Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.