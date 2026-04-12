İhracatın 2026 stratejisi

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasıyla birlikte petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artışlar yüzde 50’ye ulaştı. Şimdi gözler iki haftalık ateşkes kararının ne kadar uygulanacağı ve kalıcı bir barışa evrilip evrilmeyeceğinde. Bu arada artan enerji maliyetleri ve bozulan tedarik ağları, küresel ticarette taşları yerinden oynatıyor. Türkiye için ise yeni dönem, tehditleri kadar fırsatları ile de önem taşıyor. Dev sektörlerin liderleri, savaş sonrası yeni oyun planlarını Ekonomist’e anlattı.

Ortadoğu’da ABD ve İsrail’in saldırılarıyla başlayan İran savaşı, iki haftalık ateşkes kararına rağmen, hala küresel ekonomi ve ticaret için büyük riskler barındırıyor. Küresel ticari alacak sigortası şirketi Allianz Trade’in 2026’nın ilk çeyreğini içeren son “Ekonomik Görünüm” raporuna göre, Ortadoğu’daki savaşın yarattığı zeminle ABD ve Avrupa için daha düşük büyüme, daha yüksek enflasyon, artan mali baskı ve merkez bankaları açısından zorlu bir görünüm bekleniyor. Raporda küresel GSYH’nin yarım puan düşüşle 2026’da yüzde 2,6 olacağı tahminine yer verilirken, ticaret büyümesinin ise yarım puan aşağı yönlü güncelleme sonrasında yüzde 1,5 seviyesinde kalabileceği kaydediliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.