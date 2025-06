“KOBİ’ler için yenilikçi ve esnek çözümler geliştiriyoruz”

Altın, yakın dönemde; yapay zeka destekli risk analizleriyle kişiselleştirilen poliçeler, e-ticaret platformları için güvence paketleri, tarım-gıda sektörüne özel iklim temelli parametrik ürünler ve sürdürülebilirlik odaklı ESG uyumlu sigortaların gündemlerinde olduğunu belirtiyor.

AXA Sigorta, Türkiye sigorta sektörünün köklü ve lider şirketlerinden biri olarak bireylerin ve kurumların karşı karşıya kaldığı riskleri güvence altına alıyor. Güçlü finansal yapısı, yaygın acente ağı, gelişmiş dijital altyapısı ve müşteri odaklı yaklaşımıyla hizmet veriyor. AXA Grubu’nun global deneyimini yerel ihtiyaçlarla birleştirerek, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasında aktif rol üstleniyor. KOBİ’lerin dijital dönüşümüne eşlik eden, yenilikçi ve esnek çözümler geliştirdiklerini söyleyen AXA Türkiye Teknik Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Barış Altın, yakın dönemde; yapay zeka destekli risk analizleriyle kişiselleştirilen poliçeler, e-ticaret platformları için güvence paketleri, tarım-gıda sektörüne özel iklim temelli parametrik ürünler ve sürdürülebilirlik odaklı ESG uyumlu sigortaların gündemlerinde olduğunu belirtiyor. Ayrıca sağlık, lojistik, konaklama gibi sektörlere özel modüler ürünler de geliştirdiklerini ifade eden Altın, “Bugün itibarıyla yaklaşık 100 bin KOBİ müşterisine hizmet veriyoruz. 2026 yılı sonuna kadar bu sayıyı yüzde 10 artırarak 110 binin üzerinde KOBİ’ye ulaşmayı hedefliyoruz” diyor. Altın, sorularımızı şöyle yanıtladı:

“Daha fazla farkındalık oluşturulmalı”

Sigorta sektörü olarak KOBİ’lere yönelik daha fazla farkındalık oluşturmalı, ürünleri sadeleştirerek erişilebilir hale getirmeli ve teminatları sektörel dinamiklere göre özelleştirmeliyiz. Dijital kanallarla ulaşımı artırmak, hızlı teklif alma ve poliçe düzenleme imkânları sunmak da önemli. Ayrıca, KOBİ’lerin risklerini doğru tespit edip proaktif çözümler sunacak danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması gerekiyor ve tabii ki tüm bu süreçleri doğru acente ve dağıtım kanalları üzerinden ilerletmemiz önem taşıyor. Tüm bu adımlar, KOBİ’lerin sürdürülebilirliğini artırarak ekonomiye olan katkılarını da güçlendirecektir.

Siber sigorta ürününüz hakkında bilgi verir misiniz?

Siber tehditler, KOBİ’ler için her geçen gün daha ciddi bir risk haline geliyor. AXA Sigorta olarak geliştirdiğimiz siber sigorta ürünümüz; veri ihlalleri, fidye yazılımlar, sistem kesintileri ve buna bağlı iş durması gibi riskleri kapsıyor. Ayrıca kriz yönetimi, itibar koruma, veri kurtarma ve adli bilişim hizmetleri gibi desteklerle sadece hasar anında değil, sürecin tamamında işletmelerimizin yanında yer alıyoruz.

Siber sigorta alanında tehditler her geçen gün çeşitleniyor ve karmaşıklaşıyor. Bu dinamik tehdit ortamında AXA olarak hangi riskleri önceliklendiriyor, hangi önleyici adımlara odaklanıyorsunuz?

Siber risklerin bu kadar kritik hale gelmesinin temelinde, sürekli değişen ve öngörülemez senaryolar yatıyor. Günümüzde neredeyse dijital faaliyet ya da yapılan işlem bir siber saldırının hedefi olabilir; saldırı yöntemleri de her geçen gün daha karmaşık ve yaratıcı hale geliyor. Örneğin, bir işletme kuruluyor banka hesaplarını açmak için kendi banka şubesine başvuruyor, süreci başlatıyor ve ardından kötü niyetli bir şebeke biri banka tarafından arandığını söyleyerek hesabın aktive edilmesi gerektiğini belirtiyor. Arama doğru bir numaradan geliyor, her şey normal görünüyor ve asgari bilgiler istenerek kullanıcı yönlendirilerek yaptırılan basit işlemler ile tüm hesabına el konuluyor. Her gün bunun gibi yeni bir örneklerle karşılaşabiliyoruz; bu da siber tehditlerin ne denli yaratıcı ve hızlı evrildiğini gözler önüne seriyor. Özellikle bireyler ve orta ölçekli işletmeler bu saldırılar karşısında daha savunmasız durumda. Bir de işin endüstriyel boyutu var ki, burada yaşanan bir siber saldırının etkileri çok daha yıkıcı olabilir. Enerji, üretim, altyapı gibi sektörlerde meydana gelen saldırılar ciddi operasyonel ve finansal sonuçlara yol açabiliyor.

Ne gibi sonuçlar doğurabiliyor?

Siber saldırıların iki yönlü etkisi bulunuyor: Hem işletmenin kendi faaliyetlerine zarar verebilir hem de sorumlu olduğu müşterilere, iş ortaklarına ya da kamuya karşı yükümlülüklerini yerine getiremez hâle getirebilir. Örneğin, medya hesaplarının ele geçirilmesi, hassas dosyaların silinmesi veya sahte e-postalarla kurum itibarının zedelenmesi gibi pek çok senaryo mümkün. Bu durum, sigortalılar için ciddi bir risk ve finansal yük yaratıyor. AXA olarak elbette bu alanda sigortalının tazminat süreçlerinde süreçlerinde yanındayız. Ancak hedefimiz sadece hasar sonrası destek vermek değil, bu süreci daha canlı ve önleyici bir sisteme dönüştürebilmek. Şu an bunun üzerine yoğunlaşıyoruz: Hangi iş ortaklarıyla daha güçlü çözümler sunabiliriz gibi konularda adımlar atarak ürün ve servislerimizi buna göre dizayn ediyoruz. Sadece bir saldırı olduğunda eksper gönderip hasar ödemekle sınırlı kalmak istemiyoruz. Bu tüm dünya için geçerli bir durum; siber sigortacılık hâlâ gelişme aşamasında ve bu alanda gidilecek çok yol var.

KOBİ’lere özel ürünleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

AXA Sigorta olarak farklı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin ihtiyaçlarına özel ürünler geliştiriyoruz. İşyeri Paket Sigortası, yangın, hırsızlık, doğal afetler, iş durması gibi temel riskleri tek bir poliçede topluyor. E-ticaret yapan işletmelere dijital teminatlar sunarken, hizmet sektörüne özel sorumluluk sigortaları ve sektörel modüler paketlerle farklı iş modellerine esnek çözümler sağlıyoruz.

KOBİ’ler için hazırladığınız deprem sigortası ürününüz hakkında bilgi verir misiniz?

Deprem riski taşıyan bölgelerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik geliştirdiğimiz yeni ürünümüz “Deprem Finansal Destek Sigortası” bu alanda iddialı çözümler sunuyor. Ürün, fiziksel zarar olup olmadığına bakılmaksızın, belirli büyüklükte ve önceden saptanmış illerde bir depremin gerçekleşmesi ile ortaya çıkan kriz yönetimi sürecinin mali olarak desteklenmesi amacıyla sigortalılara hızlı bir şekilde poliçe düzenlenirken belirlenmiş tutarda ödeme yapılmasını amaçlıyor. Bu ürün ile KOBİ’lerin deprem sonrası oluşabilecek acil nakit ihtiyacına hızlı bir çözüm sunmayı ve toparlanma süreçlerini desteklemeyi hedefliyoruz.

KOBİ’lere yönelik farklı ne gibi ürünler geliştireceksiniz?

KOBİ’lerin dijital dönüşümüne eşlik eden, yenilikçi ve esnek çözümler geliştiriyoruz. Yakın dönemde; yapay zeka destekli risk analizleriyle kişiselleştirilen poliçeler, e-ticaret platformları için güvence paketleri, tarım-gıda sektörüne özel iklim temelli parametrik ürünler ve sürdürülebilirlik odaklı ESG uyumlu sigortalar gündemimizde. Ayrıca sağlık, lojistik, konaklama gibi sektörlere özel modüler ürünler de geliştiriyoruz.

Kaç KOBİ müşteriniz bulunuyor? 2026 yılı için kaç KOBİ müşterisine ulaşmayı hedefliyorsunuz?

Bugün itibarıyla yaklaşık 100 bin KOBİ müşterisine hizmet veriyoruz. KOBİ’lerin hem ticari hem sosyal değer açısından ülke ekonomisine katkısını önemsiyoruz. 2026 yılı sonuna kadar bu sayıyı yüzde 10 artırarak 110 binin üzerinde KOBİ’ye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, sahadaki acentelerimizden dijital kanallarımıza kadar tüm dağıtım yapımızı KOBİ odaklı güçlendiriyoruz.

Bu yıl yapacağınız yatırımlar ve yeni projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Dijitalleşme, veri analitiği ve iş ortaklıkları ana yatırım alanlarımız arasında. KOBİ’lere özel dijital sigorta platformlarının kurulması, acente altyapımızın dijitalle güçlendirilmesi ve yapay zeka destekli erken uyarı sistemleri gibi projelere öncelik veriyoruz. Aynı zamanda sigorta farkındalığını artıracak sosyal etki odaklı projeler de planlıyoruz.

Türkiye’de KOBİ’lerin sigorta kullanım oranlarını değerlendirir misiniz?

Türkiye’de KOBİ’lerin sigorta penetrasyonu, gelişmiş ülkelerin oldukça gerisinde. Pek çok işletme, yalnızca zorunlu sigortaları yaptırıyor. Oysa, artan doğal afetler, siber riskler ve tedarik zinciri sorunları, işletmeleri çok daha geniş kapsamlı güvenceye ihtiyaç duyar hale getirdi. Sigorta, sadece bir mali koruma değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve rekabet avantajı sağlayan bir araç. Bu bilincin artırılması sektör olarak hepimizin sorumluluğunda.

KOBİ’lerin mutlaka yaptırması gereken sigorta çeşitleri neler?

KOBİ’ler, hem ülke ekonomisinin temel dinamiklerinden biri hem de AXA Sigorta olarak bizim öncelikli hedef segmentlerimiz arasında yer alıyor. Sunduğumuz ürünler, sadece bir sigorta poliçesinden ibaret değil; aynı zamanda KOBİ’lerin sürdürülebilirliğini desteklemeye yönelik bütüncül çözümler içeriyor. Amacımız, bu işletmeleri risklerden arındırmak ve gelişimlerine sigorta yoluyla da destek olabilmek. Ürünlerimizi de bu bakış açısıyla tasarlıyoruz. Örneğin, “Deprem Finansal Destek Sigortası” ürünümüz bu yaklaşımın bir sonucu. Türkiye’deki acı tecrübeler bize gösterdi ki bir işletmenin binasında hasar olmasa bile, işletme sahibi ailesiyle birlikte bölgeyi terk etmek zorunda kalabiliyor ya da hem kendi hem çalışanlarının ailelerinin yer değiştirme ya da çeşitli masraf doğurabilecek ek finansal ihtiyaçları ortaya çıkabiliyor. Bu ihtiyaca yönelik olarak, sigortalı işletmenin fiziki bir zarar görmese bile poliçe düzenlenirken belirlenen şartlar dahilinde meydana gelen bir deprem hadisesi sonrasında çok hızlı bir şekilde finansal destek sağlayan bu ürünü geliştirdik. Böylece sigortalımız herhangi bir hasar ya da ekspertiz sürecini beklemeden finansal desteğe ulaşmış olacak.

Türkiye olarak siber saldırılarda nasıl bir konumdayız?

Türkiye, dünya genelinde siber saldırıya en çok maruz kalan ülkelerden biri; hatta tüm saldırıların yüzde 14,7’si Türkiye’de gerçekleşiyor. Bu durum sadece bireyleri değil, KOBİ’leri de doğrudan etkiliyor. Biz de bu riski görerek, siber güvenlik teminatı içeren özel bir ürün geliştirdik. Böylece KOBİ’ler dijital tehditlere karşı da korunabiliyor. Bunun yanında, yangın ve su baskını gibi geleneksel riskler için de mühendislik destekli paket çözümler sunuyoruz. Risk analizi yapıyor, önleyici öneriler geliştiriyoruz. KOBİ’lerin yanında olmak, sadece hasar sonrası değil, hasar öncesi dönemde de onların güvenliğini sağlamak bizim için çok önemli. Kısacası AXA olarak, KOBİ’lerin ihtiyaçlarına özel, esnek ve yenilikçi sigorta çözümleri sunarak bu alandaki sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz.

“Veri kullanımıyla süreçleri hızlandırıyoruz”

“Nakliyat sigortası, özellikle ticaret alanında faaliyet gösteren endüstriyel müşterilerimiz için kritik bir alan. Bu alandaki ihtiyaçlar sürekli değişiyor. Günümüzde nakliyat süreçlerinde çok daha hızlı hareket etmek gerekiyor. Örneğin, gümrükte takılan bir gönderiye hızla müdahale edebilmek, operasyonel aksaklıkları önlemek açısından büyük önem taşıyor. Biz de bu noktada veri kullanımı sayesinde süreçleri hızlandırıyor ve müşterilerimize daha hızlı çözümler sunabiliyoruz.”

“Mağduriyetleri minimize ediyoruz”

“Müşterilerimizin yalnızca sigorta hizmeti almakla kalmayıp süreci kendilerinin de izleyebilecekleri sistemler geliştirdik. Örneğin, bir geminin konumunu, nakliyat sürecinin hangi aşamada olduğunu ve olası riskleri anlık olarak takip edebilecekleri dijital platformlar sunuyoruz. Bu süreçlerde, nesnelerin interneti (IoT) teknolojilerinden yararlanarak daha etkin ve kesintisiz takip imkânı sağlıyoruz. Böylece tüm süreci uçtan uca izleyip nerelerde aksama yaşandığını görebiliyor ve önlem alabiliyoruz; bu yapıların bize sağladığı kabiliyetler sayesinde, hasar süreçlerinde oluşabilecek mağduriyetleri de minimize etmiş oluyoruz.”