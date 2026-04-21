“Körfezdeki mağazalarda satışlar yavaşladı”

Türkiye’nin global arenada en hızlı büyüyen markalarından biri olan LC Waikiki, beş kıtadaki 60 ülkede yer alan bin 300 mağazasıyla faaliyet gösteriyor. Geçen yılı 240 milyar TL ciro ile kapatan marka, büyüme yolcuğunda önemli rol oynayan mağazalaşmada yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. 2026 yılında hem Türkiye’de hem de faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde mağazalarını genişletmeye ve yeni yatırımlar yapmaya devam edecek olan şirket, 2026’da Arjantin, Uruguay, Pakistan ve Suriye pazarına giriş yapacak. Özellikle Suriye pazarı, yeni dönemde LC Waikiki’nin en çok odaklandığı pazarlardan biri olacak. Şirket, 28 Şubat’ta ABD/İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan ve Ortadoğu’ya yayılan savaşa ilişkin gelişmeleri ise çok yakından takip ediyor.
Ekonomist’in 29 Mart - 11 Nisan 2026 tarihli sayısından
Ortadoğu ve Körfez bölgesindeki 11 ülkede toplam 158 mağazaları bulunduğunu ifade eden LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, bir ayı geride kalan savaşın şu an için mağaza hareketliliklerine büyük bir etkisi olmadığını söylüyor. Ancak özellikle Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi pazarlarda tüketici hareketliliğinin yavaşladığını aktaran Vahap Küçük, gelişmeleri yakından takip etmeye devam ettiklerini kaydediyor. Vahap Küçük, yeni dönem hedeflerini Ekonomist’e anlattı:
“Ulaşılabilir fiyatta olmayı önemsiyoruz”
“LC Waikiki olarak yıl boyunca müşterilerimize ulaşılabilir fiyatlar sunmayı önemsiyor, farklı dönemlerde çeşitli indirim ve kampanyalarla alışveriş deneyimini desteklemeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda sezon geçişi nedeniyle mağazalarımızda kış sezonundan devam eden indirimlerimiz sürüyor. Havanın daha serin seyrettiği bölgelerde kış ürünleri, iklimin daha sıcak olduğu pazarlarda ise yazlık koleksiyonlarımızla müşterilerimizi karşılamayı sürdürüyoruz.”
Öncelikle 2025 yılı sizin açınızdan nasıl kapandı? Bu yıl hedef nedir?
2025 yılını 240 milyar TL ciroyla tamamladık. Geçtiğimiz yıl belirsizlik çağında dayanıklılık ve çeviklik inşa ettiğimiz bir yıl oldu. Bu dönemde finansal disiplinimizi korumaya, likiditeyi güçlü tutmaya ve öz sermayeyi etkin yönetmeye odaklanırken stok yönetiminde attığımız adımlar da önemli bir rol oynadı. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde yeni mağazalar açarak pazarlarda derinleşmeye devam ettik. 2026 hedeflerimize baktığımızda ise beş kıtada 60 ülkeye yayılan operasyonumuzda doğru ürünü doğru zamanda ve doğru yerde müşterilerle buluşturmak işimizin önceliği olmaya devam ediyor. 2026 yılında hem Türkiye’de hem de faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde mağazalarımızı genişletmeye ve yeni yatırımlar yapmaya devam edeceğiz.
Yatırım planlamanızdan söz eder misiniz?
Mağazacılık dışında lojistik ve teknoloji altyapılarında yatırımlara devam edeceğiz. Yeni ülke ve yeni mağaza açılışlarına bağlı olarak istihdam artışı da yaşayacağız. Bu sene teknoloji altyapıları (RFID) ve mağazacılık alanında yeni ülke ve mağaza açılışı yatırımları öne çıkacak. Hayata geçen teknoloji yatırımları kapsamında, Bağcılar’daki genel müdürlük binasında yaklaşık 4 milyon dolarlık bütçeyle bir veri merkezi devreye alındı. Ankara’daki olağanüstü durum merkezinin yeni binasına taşınması için yapılan yaklaşık 2 milyon dolarlık yatırımla ise iş sürekliliği ve veri güvenliği süreçleri güncellendi. Ayrıca, 21 ülkedeki e-ticaret operasyonlarını tek merkezden yönetebilmek amacıyla bulut tabanlı bir altyapı kuruldu. Yaklaşık 20 milyon dolarlık bütçeyle hayata geçirilen bu yapı sayesinde şirket, farklı ülkelerdeki dijital operasyonlarını ortak bir sistem üzerinden yürütür noktaya geldi.
Marka olarak toplam kaç mağazaya ulaştınız? Bu yıl hangi coğrafyalarda kaç yeni mağaza açılacak? Yurt içi ve yurt dışında mağazalaşma anlamında büyüme planı nedir?
Beş kıtada 60 ülkede bin 300 mağaza ile faaliyet gösteriyoruz. 2026 yılında yurt içinde ve yer aldığımız tüm ülkelerde mağazalarımızı genişletmeye ve yeni yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Arjantin, Uruguay, Pakistan, Suriye gibi farklı coğrafyalarda farklı ülkelere giriş yapmak üzere hazırlıklarımızı tamamlıyoruz.
İran savaşının bölgeyi derinden etkilediği bugünlerde Suriye pazarına nerede ve kaç mağaza ile
giriş yapacaksınız? Bu pazardan beklentiniz nedir?
Suriye’yi orta ve uzun vadede potansiyel gördüğümüz pazarlardan biri olarak değerlendiriyoruz. Mart ayı içinde ilk mağazamızı Halep’te açmayı planlıyoruz. Ülkedeki fırsatları değerlendiriyor, normalleşme süreciyle birlikte hem üretim hem de mağaza yatırımları için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2027 yılına kadar Şam ve Halep şehirlerinde, AVM ve caddelerde altı yeni mağaza açılışıyla tabela sayımızı artırmayı hedefliyoruz.
Peki LCW’nin Ortadoğu’da kaç mağazası var? Yaşanan savaşın ilk bir ayında satışlar üzerindeki etkisi ne oldu?
Ortadoğu’da şu anda 11 ülkede 158 mağaza ile faaliyet gösteriyoruz. Bölgede yaşanan gelişmelerin Körfez ülkelerindeki satışlarımız üzerinde sınırlı da olsa bir etkisi oldu. Özellikle Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi pazarlarda tüketici hareketliliğinin geçici olarak yavaşladığını gözlemledik. Bununla birlikte faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda operasyonlarımızı yakından takip ediyor, gelişmelere göre esnek ve temkinli bir şekilde hareket ediyoruz.
“İran’da mağazamız yok”
“Ortadoğu’da şu anda 11 ülkede 158 mağaza ile faaliyet gösteriyoruz. LC Waikiki olarak İran’da mağazamız veya ticari bir faaliyetimiz bulunmuyor. Fakat bölgede yaşanan gelişmelerin diğer ülkelerdeki mağazalarımıza az da olsa etkisi oldu. Bu süreçte operasyonlarımızı yakından takip ediyoruz.”