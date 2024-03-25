Leasing sektörünün 2024 vizyonu

Faaliyet alanı ‘yatırımların finansmanı’ olan leasing sektörü, ekonomiye önemli bir destek sağlıyor. 2023’te leasing sektörünün yeni iş hacmi, 2022’ye göre dolar bazında yüzde 26,9 artışla 5,1 milyar dolara, toplam sözleşme adedi de yüzde 7 artışla 20 bin 854’e çıktı.

2024 yıl sonu yeni iş hacmi hedefini 5,2 milyar dolar olarak belirleyen leasing sektöründe, bu yılın ana temaları sürdürülebilir finansman ve yeşil dönüşüm odaklı yatırımlar olacak.

Başta GES olmak üzere yenilenebilir ve yeşil enerji, atık su yönetimi, enerji ve kaynak verimliliği projelerine finansmanı önceliklendirecek olan sektör; dijitalleşme yatırımlarına ve deprem bölgesinin inşasında rol almaya da devam edecek.

Leasing (finansal kiralama); mülkiyet hakkının başlangıçta kiralayan şirkette kalmak üzere, bir varlığın belirli bir bedel karşılığında ekonomik ömrünün tamamı ya da tamamına yakın bir süre için kullanım hakkının kiracıya verildiği ve bu süre sonunda varlığın sahiplik hakkının da devrinin öngörüldüğü bir finansman tekniği olarak tanımlanıyor.

Faaliyet alanı ‘yatırımların finansmanı’ olduğundan leasing sektörünün gelişmesi ve büyümesi ekonominin kalkınması açısından da kritik bir role sahip.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.