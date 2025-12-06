Macera arıyorsan Y kuşağını kusursuzu istiyorsan Z’yi takip et

Turizmde 2026 yılına yönelik farklı kuşakların davranış değişiklikleri, ilk olarak Londra’da düzenlenen WTM (World Travel Market) fuarında gözler önüne serildi. Dünyada turizm anlayışı kuşakların taleplerine göre hızla değişiyor. Nüfusun yüzde 26’sını oluşturan 1935-55 doğumlu kuşak, deniz, kum, güneş, bir tabak yerel lezzet, bir bardak içki, bir tutam tarih, biraz alışveriş gibi kalıplaşmış eğlencelerle yetiniyor. İçinde Boomer kuşağını da barındıran bu kuşak, sektör için artık ‘yetmeyen’ bir turizm anlayışını temsil ediyor.
Ekonomist’in 23 Kasım - 6 Aralık 2025 tarihli sayısından
Özellikle Boomer kuşağının kelime anlamını ve alışkanlıklarını açmak gerekiyor. Boomer kuşağı, genellikle 1946–1964 yılları arasında doğan kişileri ifade eden “Baby Boomer” kuşağının kısaltması. Bu kuşak, II. Dünya Savaşı sonrası, yani 1946-1964 yılları arasında yaşanan nüfus patlaması döneminde dünyaya gelmiş kişilere verilen ad. Savaşın bitmesiyle birlikte doğum oranlarında büyük bir artış yaşanır ki bu döneme “baby boom” (bebek patlaması) deniyor. Baby Boomer kuşağını da kapsayan nesil, turizmi konfor, güvenlik ve kültürel içerik ekseninde tanımlıyor. Onlar için tatil, planlı ve dingin bir dinlenme süreci. Kalabalıktan uzak, nostaljik destinasyonlar ve yavaş turizm bu kuşağın vazgeçilmezi.
Turizm anlayışını değiştiren kuşak
X kuşağı (1965–1979) ise teknolojiyle tanışmış ama ona tam anlamıyla entegre olamamış bir nesil. Turizmde daha gelişmiş tercihlere sahip olsalar da dijitalleşen seyahat alışkanlıklarına uyum sağlamakta zorlanıyorlar. 1980–1995 doğumlu Y kuşağı ise turizmde devrim yaratan nesil. Seyahat anlayışını değiştiren de işte bu kuşak. Sosyal medya sayesinde dünyanın en ücra köşesinden haberdar olan bu kuşak, tur acentelerinden bağımsız olarak kendi seyahat planlarını yapıyor. “Gidilmez” denen yere gidip “Yapılamaz” deneni yaparak turizmin sınırlarını zorluyorlar. Lüks tüketimden vazgeçmeyen Y kuşağı, dev oteller yerine hikâyesi olan butik tesisleri tercih ediyor. Bölgesel mutfakların ön plana çıktığı gastronomi turizmi, onların tatil planlarının merkezinde yer alıyor.
Kusursuzluğu arayan dijital gezginler
1996 sonrası doğan Z kuşağı, sorgulayan, araştıran ve estetik arayışında olan bir nesil. ‘Z’ kuşağı da büyüklerinden eksik kalmıyor. Onlar da aynı ‘Y’ gibi çıkacakları seyahatte hangi etkinliklerde eğleneceklerini, hazzın doruğuna nasıl ulaşacaklarını düşünüp daha doğrusu sosyal medyadan rehberlik alıp yola çıkıyor. Sosyal medya rehberliğinde seyahat eden bu kuşak, eğlence ve haz odaklı etkinlikleri önceliklendiriyor. Festival ve özel etkinlikler, onların seyahat motivasyonunu belirliyor. Holi Festivali’nden Royal Ascot’a kadar birçok organizasyon, Z kuşağının kadrajına girdiğinde küresel turizmde dalgalanma yaratıyor.
Haz temelli alternatif turizm gelişiyor
Aktivitelerin sosyal medyada paylaşılması, kişiler arası etkileşim gibi birçok ‘online’ etken alternatif turizmi geliştiriyor. Oteller, restoranlar için kaliteli fotoğraf ve kaliteli videonun öne çıktığı bir dönem yaşıyoruz. İnsanlar eskiden seyahat için önerilerde bulunan sitelere bakıp tatil kararı verirken, şimdi bunun eskisi kadar önemi yok. Oteller arasında seçim yapamayan bir turist, tesislerle ilgili paylaşımları takip edip tesisin sitesindeki fotoğraf ve videolarını inceleyip ona göre karar veriyor. Harcama potansiyeli yüksek, ince zevklere sahip ‘Y’ ve ‘Z’ kuşakları ‘haz’ temelli seyahatlere de büyük önem veriyor. Artık tatil planları restoranlara ve gastro keşiflere odaklanıyor. Ekonomik çalkantılara rağmen, dünyadaki lüks tüketim çılgınlığı halen sürüyor ve lüks sınıftaki oteller de bu pastadan pay alma yarışını sürdürüyor. Yeni nesil tüketicinin ilk tercihiyse dev tesisler değil, lüks butik oteller. Konaklayacakları otellerin hikâyesi olsun istiyorlar. Mesela konumlandığı bölgenin otantik havasını hissettiren özgün tesisler hayli popüler. Lüks otellerin alışılagelmiş İtalyan, Çin ve Japon mutfaklarına bölge lezzetlerinin eklenmesi de bunun iyi bir örneği.
Kitap ve senaryo peşinde koşma yeni moda
Hızla popülerlik kazanan bir konu da favori bir yazarın kitabında bahsettiği yollardan yürümek... Televizyon ve sinema dünyasının stüdyolardan çıkıp dış mekânlara yönlenmesi, şehir ve bölgeleri platoya çevirmesi de film ve dizilerin çekildiği yerlere turları artırdı. Harry Potter’ın doğum yeri Edinburgh’a seyahat, ‘Star Wars’ mekânlarını ziyaret etmek ve ‘Game of Thrones’ turlarına olan ilgi bunun en çarpıcı kanıtı.
Doğa odaklı seyahat yükselişte
Yeni tüketicinin önem verdiği bir başka nokta doğaya saygılı gezmek... Bu nedenle doğa odaklı turizm trendi giderek güçleniyor ancak lüks seyahat sektörü de buna kayıtsız kalmıyor. Örneğin Tanzanya Serengeti’den çıkıp, Mara Nehri’nden geçerek Kenya’ya göç etmeye başlayan binlerce antilobu, zebra sürüsünü ve onları yakından takip eden aslan, leopar, çita, sırtlan gibi vahşi hayvanları izlemek giderek yükselen bir trend!
Evcil hayvanla tatil
2020 yılı ve sonrası evcil hayvanla birlikte seyahatler için yeni bir çağ anlamına geliyor. Seyahat edilecek ve kalınacak yeri, orada yapılacakları belirlerken evcil hayvanların ihtiyaçlarını da gözeten bu anlayış, mevcut seyahat anlayışının gözden geçirilmesini de beraberinde getirecek. Yeni dönemde birçok otel ve tur şirketi evcil hayvanlarınızla beraber tatil yapmanızı sağlamak için kollarını sıvamış durumda.
Değişmeyen trend: büyük şehirlerden kaçış
Kalabalıktan kaçmak ve rahatlamak için çıktığınız tatillerde yaşadığınız şehirden daha hareketli bir yere gitmek sizi de rahatsız ediyorsa bu tatil trendi tam size göre. Turistlerin yüksek sayıda olduğu şehirler ve tatil noktaları artık eskisi kadar popüler değil. Bir ülkenin en çok turist çeken şehrini göz ardı edip daha az bilinen şehrine seyahat etmek, daha az kalabalıkta, daha uygun maliyetli seyahatleri ön plana çıkarıyor. Üstelik az bilinen kentlere ve kasabalara yapılan yolculuklar hem keşif dolu hem de daha sosyal. Y kuşağı teknolojik yardımla güvenirlik ve şeffaflık ararken, Z kuşağı araştıran ve sürekli sorgulayan kimliğiyle karşımıza çıkıyor. Her iki kuşak da yılda en az iki kere tatile çıkmayı hak görüyor. Seyahat kararlarını alırken sosyal medya, internet, arama motorları, forumlar ve arkadaşların önerileri etkili oluyor. Y ve Z Kuşakları turizmi yeniden yazıyor.