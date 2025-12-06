Türkiye kadın girişimcisini seçiyor

Garanti BBVA’nın KAGİDER ve Ekonomist iş birliğiyle düzenlediği Türkiye’nin Kadın Girişimcisi yarışmasının yeni dönem başvuruları devam ediyor. Yarışması, kadınların ekonomik hayattaki varlığını güçlendirme, başarı hikâyelerini görünür kılma ve kadınlara ilham olma hedefiyle 19 yıldır düzenleniyor. Bu yıl kadın girişimcilere beş ayrı kategoride toplam 3 milyon TL ödül sunulacağı duyuruldu. Ulusal çapta görünürlük kazanma fırsatı sağlayan yarışmanın başvuru süresi 30 Kasım tarihine kadar uzatılırken, başvurular www.garantibbvakadingirisimci.com üzerinden yapılabiliyor.

Ekonomist’in 23 Kasım - 6 Aralık 2025 tarihli sayısından

DESTEK EKOSİSTEMİ

Yarışma; başarı hikâyelerinin görünürlüğünün artması ve böylece diğer kadınların ilham alması için bir destek ekosistemi sunuyor. Garanti BBVA’nın kadın girişimciliği konusundaki finansmandan eğitime, cesaretlendirmeden yeni pazarlara açılmalarına uzanan vizyonu, KAGİDER’in kadın girişimciliğini yaygınlaştırma konusundaki güçlü savunuculuğu ve Ekonomist Dergisi’nin iş dünyasında kadının görünürlüğünü artırmaya yönelik yayıncılık anlayışı bir potada birleşerek, yarışmanın Türkiye’de kadın girişimciliğinin gelişimine uzun yıllardır katkı sunması sağlanıyor.