Mamografi analizini hızlandırıyor

Teknoloji merakı çocukluk yıllarına dayanan bir bilgisayar mühendisi olan Oğuzhan Çevik, kurumsal işlerden girişimciliğe uzanan yolculuğunun sonunda sağlık alanında önemli bir teknoloji geliştirdi. Mamosis’in çıkış noktası, 2024 yılında Antalya Şehir Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde yürütülen akademik bir araştırma projesi. Meme kanseri teşhisinde yapay zekâ destekli bir analiz sistemini konu alan bu çalışma, girişimin kurulmasının fitilini ateşliyor.
Ekonomist’in 23 Kasım - 6 Aralık 2025 tarihli sayısından
BEŞ SANİYEDE ANALİZ
Mamosis’in ilk ürünü, mamografi görüntülerini analiz ederek hekimlere karar desteği sağlayan bir yapay zekâ sistemi. Görüntü yüklendikten sonra analiz yalnızca beş saniye sürüyor. Sistem, riskli alanları işaretleyip potansiyel bulguları rapor haline getiriyor. Bu yaklaşım, Mamosis’i hem teknolojik hem de insana dokunan bir girişim olarak konumlandırıyor. Pera Soft Kurucu Ortağı Oğuzhan Çevik, bu noktada kritik bir ayrımı vurguluyor: “Bizim hedefimiz doktorun yerini almak değil. Mamosis, hekimin kararını güçlendiren, hata payını azaltan ikinci bir göz.” Her yeni vaka ile kendini geliştiren dinamik altyapı, teşhis doğruluğunu artırırken hekimlerin iş yükünü de hafifletiyor.
ORTAK YARATIM SÜRECİ
Mamosis hâlihazırda bazı özel hastanelerde kullanılıyor. Geri bildirimler doğrudan ürün geliştirmeye entegre ediliyor. Çevik, “Biz bu ürünü kapalı odalarda geliştirmedik; sahada doktorlarla birlikte şekillendiriyoruz. Bu bizim için bir ortak yaratım süreci” diye konuşuyor. Şirketin yeni planı ise hem özel sektör hem de kamu tarafında kullanımın genişletilmesi. Çevik’in özellikle altını çizdiği nokta ise teknolojiye erişimde eşitsizliği azaltmak. Çevik, “Bu ürünü yalnızca büyük metropoller için değil, Anadolu’daki küçük hastaneler için de erişilebilir kılmak istiyoruz. Bu bizim için hem iş hem de sosyal sorumluluk meselesi” diyor.
KÜRESEL BÜYÜME HEDEFİ
Mamosis henüz ilk günden uluslararası standartlara göre tasarlanmış. Şirket bugün İngiltere ve Dubai olmak üzere iki kritik merkezde yapılanmış durumda. Çevik, bu konumlanmanın gerekçesini şöyle açıklıyor: “Londra bizim için regülasyon ve inovasyon merkezi. En zor pazarlardan biri olan NHS (Birleşik Krallık’ta, kamu kesimi tarafından sunulan sağlık hizmetleri için tanımlayıcı bir isim) sürecine hazırlanıyoruz. Dubai ise MENA bölgesindeki hızlı adaptasyonu yakalamamız için ticari üssümüz.” 2026 itibarıyla ise Almanya, Suudi Arabistan ve Hindistan gibi büyük ve regüle pazarlarda güçlü yerel iş ortaklıklarıyla büyüme planlanıyor. Girişim son yatırım turunda Fonangels üzerinden yalnızca 15 dakikada fonlamayı tamamlamıştı. 360 yatırımcı ve Albaraka Katılım Bankası GSYF gibi kurumsal fonlar tura katılmıştı. Yeni yatırım turu global büyümeyi hızlandırmak için planlanıyor. Çevik, “Bu kez hedefimiz uluslararası VC’ler ve sağlık teknolojisi fonları. 2026’nın ikinci yarısında yeni tur için masaya oturmayı bekliyoruz” diyor.
“Tam entegrasyona odaklandık”
Mamosis bugün meme kanserine odaklansa da platform viz yonu çok daha geniş. Cilt, akciğer ve prostat kanseri modülleri geliştirme aşamasında. Diğer yandan sistemin hastanelerde ek bir ekran açmaya gerek kalmadan PACS ve OEM cihazlarıyla tam entegre çalışması için AR-GE hızla devam ediyor. Çevik, “Teknoloji ne kadar iyi olursa olsun, hekimin iş akışını zorlaştırıyorsa kabul görmez. Bu yüzden t am entegrasyona odaklandık” diyor.