“Operasyonları sürekli güncelliyoruz”

ABD/İsrail tarafından İran’a yönelik olarak 28 Şubat’ta başlayan saldırı dalgası, Körfez ülkeleri ve Ortadoğu’yu içine alan bir savaşa dönüştü. Bu süreçte hava sahalarının kapatılması ve petrol fiyatlarındaki hızlı çıkış, hava yolu şirketlerini olumsuz etkiliyor.
Ekonomist’in 15-28 Mart 2026 tarihli sayısından
Ortadoğu’da 10 ülkeye yaptıkları seferleri geçici olarak durdurmak zorunda kalan hava yolu şirketlerinden biri olan Pegasus Hava Yolları’nın CEO’su Güliz Öztürk, bu süreçte misafirlerinin mağduriyet yaşamamasının kendileri için çok önemli olduğunu söylüyor. Süreci yakından takip edip gelişmelere göre operasyonlarını sürekli güncellediklerini belirten Güliz Öztürk, öte yandan yakıt fiyatlarının seyrini de yakından izlediklerini anlatıyor. 2026 yılı için planladıkları yakıt tüketiminin yüzde 61’ini hedge kontratları ile koruma altına aldıklarını belirten Öztürk, bu sayede petrol fiyatlarındaki artışların etkisini sınırlayabilmek adına iyi bir pozisyonda olduklarını aktarıyor. Güliz Öztürk, 43 milyonu aşan yolcuya hizmet veren ve 154 milyar TL cirolu Pegasus’un yeni yol haritasını Ekonomist’e anlattı.
“Silikon Vadisi önemli bir kapı açtı”
“Orta ve uzun vadede stratejimizde teknoloji ve sürdürülebilirlik var. Teknolojiyi sadece süreçleri iyileştiren bir alan değil, kültürel değişime aracılık edecek stratejik bir alan olarak görüyoruz. Misafirlerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerin yanı sıra operasyonel süreçleri verimli hale getirecek teknolojik gelişme ve entegrasyon sağlayacağız. Bizi farklılaştıran önemli bir konu da Silikon Vadisi’nde inovasyon merkezimizin olması. Kendi sektörümüz ve dünyayı yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki dönemde üzerinde çalıştığımız iki konu var; birincisi kişiselleştirilmiş olarak misafirlerimize fiyatlama ve uçuş deneyimi sunmak. Diğeri ise çağrı merkezinin daha hızlı yanıt verebilecek bir noktaya gelmesi. Silikon Vadisi bu açıdan bir önemli bir kapı açtı.”
Pegasus’un büyüme yolculuğunda 2025 yılını özetler misiniz, nasıl bir performans sergilediniz?
Havayolu taşımacılığını derinden etkileyen pandemiden 2022 ortasında çıkıştan sonra epey hızlı koştuk. Pegasus olarak filomuzu büyüttük. Uçuş destinasyonlarını büyüttük. Çok sayıda uçuş noktası ve yeni ülkeyi uçuş ağımıza kattık. 9 bin 500 kişiyle hizmet veren şirketi, geleceğin rekabet koşullarına hazırladık. 2025 yılında ciro olarak 154 milyar TL gerçekleşti. Bu önceki yıla göre Euro bazlı yüzde 8,3 büyüme anlamına geliyor.
Pegasus şu an kaç noktada hizmet veriyor?
Pegasus olarak 56 farklı ülkede 158 noktaya uçuyoruz. 39 tanesi iç hat, 119 tanesi ise uluslararası hat. Arz edilen koltuk kilometre üzerinden bakarsak işimizin yüzde 84’ünün yurt dışı olduğunu söyleyebiliriz. 43 milyonu aşan misafire hizmet veren uluslararası bir şirket Pegasus ve global bir iş yapıyoruz. Global etkiler elbette havacılık sektörünü ve şirketi de yakından ilgilendiriyor.
Son 15 günde İran savaşı ile hava sahalarının kapatılması sürecinin size etkileri ne oldu?
Jeopolitik gelişmeler seyahat talebi ve dolayısıyla havacılık sektörü üzerinde her zaman önemli etki yaratmıştır. Normal planlamamızda Ortadoğu’da 10 ülkeye sefer gerçekleştiriyoruz. Ancak bölgede hava sahalarına ilişkin kısıtlamalar ve yaşanan gelişmeler nedeniyle Kuveyt, Bahreyn, Katar (Doha), Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai, Abu Dabi, Sharjah), Suudi Arabistan (Riyad ve Dammam), Ürdün (Amman), Lübnan (Beyrut), Irak ve İran destinasyonlarımızdaki bazı uçuşlarımızı geçici olarak durdurmak zorunda kaldık. Süreci yakından takip ediyor ve gelişmelere göre operasyonumuzu sürekli güncelliyoruz. Bu süreçte misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması bizim için çok önemli. Bu nedenle etkilenen misafirlerimize kesintisiz iade, ücretsiz açık bilete çevirme veya ücretsiz tarih değişikliği gibi ilave esneklikler sunduk.
Petrol fiyatlarında da hızlı bir çıkış söz konusu. Bu sizin operasyonunuzu nasıl etkileyecek?
Elbette yakıt fiyatlarının seyrini yakından takip ediyoruz. 2026 yılı için planladığımız yakıt tüketiminin yüzde 61’ini Brent petrolü için 65–71 ABD doları/varil aralığından hedge kontratları ile koruma altına almış durumdayız. Bu sayede petrol fiyatlarındaki artışların etkisini sınırlayabilmek adına iyi bir pozisyondayız.
Şirket olarak son dönemde filo ağına da önemli yatırımlar yaptınız. Filo tarafındaki yatırımlarınız sürecek mi? Planlarınızda değişiklik oldu mu?
Kapasitemizin yüzde 88’ini yakıt verimliliği yüksek yeni nesil uçaklarımızla yapıyoruz. 2012’de siparişini verdiğimiz uçaklar filomuza katılmaya devam ediyor. 2025 yılında 43 milyonu aşan misafire hizmet veren bir havayolu şirketi olarak iş modelimizin öngördüğü gibi operasyonel verimliliği çok önemsiyoruz. Ayrıca kolay, hızlı erişilebilir ve kesintisiz bir hizmet sunabilmek bizim için çok önemli. Bu nedenle filomuza dönük yatırımlarımız sürüyor. 127 uçak var filomuzda ve ortalama yaşı 5.1 seviyelerinde. Dünyanın en genç ikinci filosu unvanına da sahibiz. 2024’te Airbus 321’den 16, 2025’te ise dokuz tane uçak filomuza katıldı. Bu yıl ise toplamda yedi uçak katılacak.
Filoda uzun vadeli hedef nedir?
Orta ve uzun vadede öncelikle Airbus’lardan bu yıl da dahil 2029 sonuna kadar 43 tane uçak daha teslim alacağız. Uzun vadeli büyüme stratejimize göre Boeing’den ise 100’ü kesin 100’ü opsiyonlu 200 uçak siparişi verdik. 15 yıllık uzun vadeli bir planda ilerliyoruz. Bunlar operasyonel verimliliğe katkısı olacak önemli hedefler.
Bir de hangar yatırımı söz konusu değil mi?
Pegasus olarak iki hangar inşaatından oluşan bir proje yürütüyoruz. 150 milyon dolarlık bir yatırım bu ve hangarlardan biri devreye girdi, diğeri ise yıl sonunda devreye girecek. 10 uçak kapasiteli bu hangarlar dışa bağımlılığı azaltacak ve operasyonel verimliliği de artıracak.
“Yakın coğrafyamızda çatışma ortamının devam ettiği bu süreçte, misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması bizim için çok önemli. Bu nedenle etkilenen misafirlerimize kesintisiz iade, ücretsiz açık bilete çevirme veya ücretsiz tarih değişikliği gibi ilave esneklikler sunduk.”