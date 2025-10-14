Altın güne nasıl başladı? 14 Ekim altın fiyatları

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,2 artışla 5 bin 525 liradan tamamladı.

Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 5 bin 518 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 320 liradan, Cumhuriyet altını 37 bin 115 liradan satılıyor

Bugün 4 bin 179,9 dolarla rekor seviyeyi teste eden altının onsu, dünkü kapanışın yüzde 0,22 altında 4 bin 102 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla rekor seviyeye ulaşırken ABD-Çin arasındaki ticaret sorunlarının yeniden canlanması güvenli liman varlılara talebi artırdı.

Jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, güçlü merkez bankaları alımları ve altın borsa yatırım fonlarına (ETF) girişler de altın fiyatlarını destekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da Zew Ekonomik Güven Endeksi, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantılarının takip edileceğini söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell ve BoE Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının da yatırımcıların odağında olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 200 doların direnç, 3 bin 970 doların ise destek konumunda olduğunu kaydetti.