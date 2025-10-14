İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 İBB burs ücretleri ne kadar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" başvurularında son günlere girildi. İBB'nin 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için 100 bin öğrenciye sunmayı hedeflediği 20.000 TL'lik maddi destek için başvuru süresi yakında sona erecek.
İBB BURS BAŞVURUSU SON GÜNÜ NE ZAMAN?
“Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” başvuruları 23 Eylül 2025’te başladı. Öğrenciler 17 Ekim 2025 Cuma gününe kadar başvurularını yapabilecek.
İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" için başvurular 17 Ekim 2025 tarihinde sona eriyor. Başvuruların bitiminin ardından öğrencilerin gözü, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda.
İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair henüz resmî bir duyuru yapılmadı.
Başvuru değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından burs almaya hak kazanan öğrencilerin listesi, İBB'nin resmî internet sitesi üzerinden erişime açılacaktır.
Geçmiş yıl takvimi dikkate alındığında, başvuruların 17 Ekim 2025'te bitmesiyle birlikte değerlendirme ve inceleme sürecinin Kasım ayını kapsaması ve sonuçların Aralık 2025 ayının sonlarına doğru duyurulması beklenmektedir. Öğrencilerin İBB'nin resmî duyurularını takip etmeleri gerekmektedir.
İBB BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIYOR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" burs başvuruları tamamen dijital ortamda gerçekleştirilmektedir. Adaylar, başvuru sürecini ve evrak yükleme işlemlerini çevrim içi olarak kolaylıkla yapabilirler.
Öğrenciler, başvurularını aşağıdaki iki kanaldan herhangi birini kullanarak yapabilirler:
Mobil Uygulama: "İstanbul Senin" mobil uygulaması üzerinden.
Web Adresi: Doğrudan https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden.
Başvuru Süreci:
Belirtilen bu dijital portal, öğrencilerin bilgilerini girmesinden, istenen gerekli belgelerin sisteme yüklenmesine kadar tüm başvuru sürecine olanak tanımaktadır. Bu sayede fiziksel başvuruya gerek kalmadan tüm işlemler çevrim içi olarak tamamlanabilmektedir.
Geçerlilik Şartı:
Başvurunun geçerli sayılabilmesi ve değerlendirmeye alınabilmesi için, istenen gerekli belgelerin tam ve doğru biçimde sisteme yüklenmiş olması kesinlikle şarttır. Başvuru süresinin 17 Ekim 2025'te sona ereceği unutulmamalıdır.
2025-2026 İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan ve başvuruları 17 Ekim 2025'te sona erecek olan "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği"nin finansal detayları da belli oldu.
Toplam Destek Miktarı: İBB, bu yıl toplam 100 bin öğrenciye destek sunarak toplamda 2 milyar TL’lik bir maddi katkı sağlamış olacak.
Öğrenci Başına Miktar: Her öğrenciye tek seferde 20.000 TL’lik maddi katkı sunulacak.
Ödeme Şekli (Beklenti): Geçmiş senelerdeki uygulama dikkate alındığında, öğrenci başına belirlenen 20.000 TL'lik ödemenin iki dönem halinde 10.000 TL + 10.000 TL olarak hesaplara yatırılması beklenmektedir.