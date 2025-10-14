İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 İBB burs ücretleri ne kadar?

İBB BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" burs başvuruları tamamen dijital ortamda gerçekleştirilmektedir. Adaylar, başvuru sürecini ve evrak yükleme işlemlerini çevrim içi olarak kolaylıkla yapabilirler.

Öğrenciler, başvurularını aşağıdaki iki kanaldan herhangi birini kullanarak yapabilirler:

Mobil Uygulama: "İstanbul Senin" mobil uygulaması üzerinden.

Web Adresi: Doğrudan https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden.

Başvuru Süreci:

Belirtilen bu dijital portal, öğrencilerin bilgilerini girmesinden, istenen gerekli belgelerin sisteme yüklenmesine kadar tüm başvuru sürecine olanak tanımaktadır. Bu sayede fiziksel başvuruya gerek kalmadan tüm işlemler çevrim içi olarak tamamlanabilmektedir.

Geçerlilik Şartı:

Başvurunun geçerli sayılabilmesi ve değerlendirmeye alınabilmesi için, istenen gerekli belgelerin tam ve doğru biçimde sisteme yüklenmiş olması kesinlikle şarttır. Başvuru süresinin 17 Ekim 2025'te sona ereceği unutulmamalıdır.