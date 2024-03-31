Sayfiyede yatırımdan önce bu haberi okuyun

26-31 Mart tarihleri arasında Megasaray Tenis Akademi kortlarında gerçekleşen WTA 125 kategorisindeki Megasaray Hotels Open’ın açılış maçlarını izlemek için Antalya’ya gittim. Spor branşlarıyla birleşince, turizm sektörü çok daha güçlü hale geliyor.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, bölgede 350 civarında spor organizasyonu olduğunu belirterek, her geçen yıl Antalya’nın sporla birlikte cazibesini artırdığını ifade etti. Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ise, bölgenin sporla birlikte daha nitelikli turisti kendine çektiğini anlattı.



Turizm bölgelerimiz sadece yabancıların değil, yerli misafirlerin de odağında. Bu sadece tatil süreciyle ilgili değil. Pandemiyle birlikte değişen yaşam biçimleri ve uzaktan veya hibrit çalışma modelleri tatil bölgelerini gayrimenkul yatırımı açısından da cazip hale getiriyor. Dönem dönem bu konuyu dergi olarak gündemimize alıyoruz. Elinizdeki son sayımızın da kapak konusunu yazlık bölgelere ayırmış durumdayız.



Levent Gökmen arkadaşım, Endeksa.com iş birliği ile son beş yılda ‘Sayfiye Bölgelerinde Kiralık ve Satılık Fiyat Değişimi’ni ortaya koyan araştırmayı hazırladı. Araştırmamıza göre bu süreçte Türkiye’nin Ege ve Akdeniz sahilleri büyük ilgi görürken, sayfiyeler altın çağını yaşıyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre, Bodrum, Çeşme, Alaçatı, Urla, Foça en çok dikkat çeken bölgeler olurken, gelinen fiyatlar İstanbul ile yarışır hale geldi. Yaz sezonu yaklaşırken, bölgede ev almak veya kiralamak isteyecekler için önemli bir rehber olduğunu düşündüğümüz bu araştırmayı okumanızı öneriyorum.



Değerli okurlar, dikkatinizi çekmek istediğim bir konumuz daha var.

Bu yıl UEZ 2024 “Sorumlu ve Duyarlı Liderlik” konusuyla, 25-28 Nisan 2024 tarihinde Sapanca’da gerçekleşecek. Kayıt ve bilgi için www.uludagekonomizirvesi.org sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açılış konuşmasıyla başlayacak olan zirve, sadece Türkiye’nin değil bölgenin en önemli iş ve ekonomi zirvesi konumunda. Yüksek ilgi nedeniyle yer kalmaması riski nedeniyle kayıtlarınızı erkenden yapmanızı hatırlatmak istiyorum.

Sağlıkla kalın…