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TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras: Enflasyonu tek haneye indirmeliyiz

TÜSİAD yüksek istişare toplantısında konuşan Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras, yüksek enflasyon ve fiyat istikrarına dikkat çekti. Aras, “En önemli ekonomik sorunumuzun enflasyon olduğunu unutmamalıyız” dedi.

12 Haziran 2025 | 11:02
TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras: Enflasyonu tek haneye indirmeliyiz

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) 13 Şubat’taki genel kurulun ardından bugün geniş katılımlı yüksek istişare toplantısını gerçekleştirdi. Hatırlanacağı gibi 13 Şubat sonrası beklenmedik bir şekilde TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras, genel kuruldaki açılış konuşmalarında hükümetin ekonomik politikalarını ve hukuka yönelik uygulamalarına eleştirdiği için yargı karşısına çıkmıştı. Turan ve Aras’ın 5’er yıl 6’şar aya kadar hapis talebiyle yargılandığı dava 23 Eylül’e ertelenirken başkanların yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı.

Ardından bugün gerçekleşen Yüksek İstişare Toplantısı’nda Turan ve Aras’ın nasıl bir konuşma yapacağı merakla bekleniyordu. 

Ömer Aras, konuşmasında yüksek enflasyon ve fiyat istikrarına dikkat çekti. Aras, “En önemli ekonomik sorunumuzun enflasyon olduğunu unutmamalıyız. Enflasyonla özel sektör ve kamu olarak birlikte mücadele etmeliyiz. En son açıklanan İSO’nun Türkiye’nin 500 Büyük Şirketi listesinde 152 şirket zarar açıkladı. Geçen yıl bu rakam 96 idi. Nedeni yüksek finansman maliyeti olarak düşünülecektir. Fakat asıl sebep yüksek girdi maliyetidir. Bu enflasyonun nedenidir Mümkün olan en kısa zamanda enflasyonu tek haneye indirmeliyiz. Ekonomik programı güçlendirerek devam etmeliyiz” dedi.

Orhan Turan ise, Gümrük Birliği anlaşmasına dikkat çekerek güncellenmesi gerektiğini ve AB ile sağlam ilişkileri geliştirmenin Türkiye’nin hedefi olması gerektiğini söyledi.

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Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
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Tarih kesinleşti, bugün temettü dağıtacak: 5,26 TL
Galatasaray KAP'a bildirmişti, İstanbul'a geldi
THY, Mayıs 2025 rakamlarını açıkladı
Erdemir Ereğli'den 'rezerv' açıklaması var
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Borsada işlem gören şirket duyurdu: Konkordato için 3 ay ek süre verildi
Mavi Giyim'den geri alım kararı
Coca-Cola'dan soruşturma açıklaması
Bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
10 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (10 Haziran)
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