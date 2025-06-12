TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras: Enflasyonu tek haneye indirmeliyiz

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) 13 Şubat’taki genel kurulun ardından bugün geniş katılımlı yüksek istişare toplantısını gerçekleştirdi. Hatırlanacağı gibi 13 Şubat sonrası beklenmedik bir şekilde TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras, genel kuruldaki açılış konuşmalarında hükümetin ekonomik politikalarını ve hukuka yönelik uygulamalarına eleştirdiği için yargı karşısına çıkmıştı. Turan ve Aras’ın 5’er yıl 6’şar aya kadar hapis talebiyle yargılandığı dava 23 Eylül’e ertelenirken başkanların yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı.

Ardından bugün gerçekleşen Yüksek İstişare Toplantısı’nda Turan ve Aras’ın nasıl bir konuşma yapacağı merakla bekleniyordu.

Ömer Aras, konuşmasında yüksek enflasyon ve fiyat istikrarına dikkat çekti. Aras, “En önemli ekonomik sorunumuzun enflasyon olduğunu unutmamalıyız. Enflasyonla özel sektör ve kamu olarak birlikte mücadele etmeliyiz. En son açıklanan İSO’nun Türkiye’nin 500 Büyük Şirketi listesinde 152 şirket zarar açıkladı. Geçen yıl bu rakam 96 idi. Nedeni yüksek finansman maliyeti olarak düşünülecektir. Fakat asıl sebep yüksek girdi maliyetidir. Bu enflasyonun nedenidir Mümkün olan en kısa zamanda enflasyonu tek haneye indirmeliyiz. Ekonomik programı güçlendirerek devam etmeliyiz” dedi.

Orhan Turan ise, Gümrük Birliği anlaşmasına dikkat çekerek güncellenmesi gerektiğini ve AB ile sağlam ilişkileri geliştirmenin Türkiye’nin hedefi olması gerektiğini söyledi.