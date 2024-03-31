“Yeni halka arzlar planlıyoruz”

Halka arzın grubun kurumsallaşması adına önemli olduğunu anlatan Limak Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, “Diğer şirketlerimizin de halka arzını planlıyoruz” diyor.

İnşaat, çimento, enerji, liman ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Limak Şirketler Grubu’nun varlıklarının toplamı 8 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmış durumda.

Geçen yılı 4,6 milyar dolar ciro ile kapatan grup, 48 yıllık geçmişinde olmayan bir adım atarak bu yıl halka arzları gündemine aldı. Limak Doğu Anadolu Çimento geçtiğimiz günlerde borsada işlem görmeye başlarken, grup şu ara enerjide de halka arz üzerinde çalışıyor.

Üçüncü jenerasyona daha kurumsal bir yapı bırakmak hedefiyle halka arzı gündeme aldıklarını belirten Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, grubun faaliyet gösterdiği diğer sektörlerde de halka arz planladıklarını söylüyor.

Çimentonun ardından bu yıl enerjide de yeni yatırımları devreye almak üzere halka arz gerçekleştireceklerini kaydeden Özdemir, grubun ana işi inşaatta Türkiye’deki deneyimini yurtdışında yeni ülkelere taşımak üzere çalıştıklarını belirtiyor.

Ebru Özdemir ile grubun yeni dönem büyüme stratejisini konuştuk…

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.