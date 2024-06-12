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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Yerli üreticiler ‘güç trafosu’ yarışına girdi

Transformatör pazarında niş bir alan olan ‘güç trafosu’ işi son yıllarda hızlı büyüyerek 2 milyar TL hacme ulaştı. Dünyada sınırlı sayıda üreticinin bulunduğu bu alanda, Beta Enerji, Astor Enerji ve Europower Enerji gibi yerli şirketler atağa geçti.

12 Haziran 2024 | 12:17
Yerli üreticiler ‘güç trafosu’ yarışına girdi

Elektrik talebi dünya genelinde her yıl artmaya devam ediyor. Bu da ek enerji ekipmanı ihtiyacına bağlı olarak transformatörlere olan talebi artırıyor. Çünkü transformatörün, enerjiyi dönüştürme ve iletimde alternatifi yok. Dünyada yaklaşık 60 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğu tahmin edilen transformatör pazarının, 2032 yılında 110 milyar doları bulması bekleniyor.

Türkiye’de ise transformatör pazarının yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Geçen yıl 1 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştiren sektörün, bu yıl da aynı seviyelerde ihracat yapması bekleniyor. Türkiye transformatör sektöründe birçok yerli ve çok uluslu şirketler faaliyet gösteriyor.  Sektörde öne çıkan alan ise güç trafoları... 

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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ASELSAN (ASELS) aldığı yeni siparişi duyurdu
Nakde dönmek isteyen borsa yatırımcısı için son gün!
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket (12 Haziran)
Mayıs 2024'te yabancıların en çok aldığı 5 hisse
Şekerbank (SKBNK) bedelli sermaye artırımı tarihini açıkladı
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu geldi: Yüzde 500
Europower Enerji (EUPWR) 30 milyon euroluk sözleşmeyi duyurdu
Avrupa'da 'aşırı sağ' sarsıntısı: Banka hisseleri çakıldı, tahvil faizleri 8 ayın zirvesinde
Bilançosuyla öne çıkan 44 şirket
BİST-100’de sektörüne göre F/K bazında ucuz ve yabancıların son 1 ayda en çok aldığı 9 hisse
Kaleseramik (KLSER) kesinleşen temettü kararını duyurdu
Borsa güne yatay başladı (11.06.2024)
Oyuncu musunuz, yatırımcı mısınız?
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