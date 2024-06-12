Yerli üreticiler ‘güç trafosu’ yarışına girdi

Elektrik talebi dünya genelinde her yıl artmaya devam ediyor. Bu da ek enerji ekipmanı ihtiyacına bağlı olarak transformatörlere olan talebi artırıyor. Çünkü transformatörün, enerjiyi dönüştürme ve iletimde alternatifi yok. Dünyada yaklaşık 60 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğu tahmin edilen transformatör pazarının, 2032 yılında 110 milyar doları bulması bekleniyor.

Türkiye’de ise transformatör pazarının yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Geçen yıl 1 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştiren sektörün, bu yıl da aynı seviyelerde ihracat yapması bekleniyor. Türkiye transformatör sektöründe birçok yerli ve çok uluslu şirketler faaliyet gösteriyor. Sektörde öne çıkan alan ise güç trafoları...

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.