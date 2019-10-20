Yeni medya aradığı kanı Charmy ile bulacak
Upinside Bilişim ve Thor Grup işbirliği ile geliştirilen yeni nesil sosyal platform Charmy, insanların entelektüel birikimlerini dijital ortamda listelemelerini ve bunları kolaylıkla takip edebilmelerini sağlıyor.
Upinside Bilişim ve Thor Grup işbirliği ile geliştirilen yeni nesil sosyal platform Charmy hızla büyümeyi sürdürüyor. İnsanların entelektüel birikimlerini dijital ortamda listelemelerini ve bunları kolaylıkla takip edebilmelerini sağlayan Charmy aynı zamanda akıllı bir asistan.
Ayrıca öz çekim veya küçük bir soru kümesi aracılığıyla bireyin modunu algılayıp özgün bir müzik listesi önerisinde bulunuyor. Bununla kalmayan akıllı asistan Charmy, kullanıcıların geçmişte beğendiği film, dizi ve kitaplardan ilham alarak benzer içerikte öneriler sunuyor ve adeta dijital bir rehber niteliği kazanıyor.
YENİ REKLAM KANALLARI HEDEFLİYORUZ
Upinside Bilişim şirketine yatırım yapan Thor Grup’un sahibi Hakan Geniş, şunları söyledi: “Klasik medya tahtını her geçen gün yeni dijital medyaya kaptırıyor. Charmy yenilikçi ve eğlenceli bir platform. Platformumuz ile yeni reklam kanalları yaratmayı hedefliyoruz.
Elimizde her geçen gün büyüyen, doğru reklamı doğru kullanıcıyla buluşturacak verilere sahip güçlü bir sistem var. Kitlesel reklamlar giderek güç kaybederken bu alanda böyle bir platformun büyüdüğünü görmek umut verici. Çok profesyonel ve dinamik bir ekibe sahibiz. Birlikte çok farklı işlere imza atacağız.”
BORSADA YAPAY ZEKADAN BURAYA GELDİK
Upinside Bilişim’in kurucu ortaklarından Ahmet Hüsrev Kösebalaban da şöyle konuştu: “Charmy bir akşam bir arkadaş grubu izleyecek film bulmakta zorlanınca ortaya çıktı. İnsanların hep aynı müzikleri dinlediğini hep aynı film önerilerini aldığını görünce de kolları sıvadık.
İnovasyona çok önem veriyoruz. Günümüz teknolojisi insanların aradıkları şeyi bulmalarını çok kolaylaştırmış durumda ancak biz onların neyi aradıklarını dahi bilmedikleri durumlarda güzel önerilerde bulunabiliyoruz ve bu hizmeti eğlenceli bir şekilde sunuyoruz.” diyor.
Şirketin diğer kurucu ortağı Buğra Charmy Göçer ise “Daha önce geliştirdiğimiz projelerde çok defa yapay zekadan faydalandık. Örneğin Cobotion isimli projemiz yapay zekâ algoritmalarıyla borsa sinyali üretiyor. Bu tecrübemizi bu defa çok daha eğlenceli bir alanda kullanmak istedik ve ortaya Charmy çıktı.
Seveceğin bir film ya da dizi bulmak bu kadar çok içeriğin oluduğu bir dönemde oldukça zor. İnsanlar sıklıkla birbirlerine ‘Ne izlemeliyim?’ ya da ‘Ne okumalıyım?’ diye soruyor.
Amacımız kullanıcılarımızın sadece ne kadar vakitleri olduğunu söylediklerinde bile onlara en uygun filmi önerecek bir uygulama haline gelmek.” Benzer platformları tekrar etmek yerine sınırları aşmayı hedefliyoruz.”
EN BÜYÜKLER BU SEKTÖRE YATIRIM YAPIYOR
Şirketin ortaklarından Şerafettin Aytekin ise “Artık Netflix’in adını duymayan neredeyse kalmadı, fiziksel olarak ürün satın alma çağı neredeyse kapanmak üzere. Yakın zamanda Apple da Apple Tv ile dijital yayıncılık sektörüne giriş yaptı.
Ülkemizden de örnek vermek gerekirse Turkcell gibi büyük firmalar kendi dijital yayın platformlarını yaratmaya devam ediyor, bunları göz önünde bulundurduğumuzda Charmy tüm bu platformları kullanmak için yardımcı bir araç niteliği görecek.
Spotify’da müzik dinlemekten sıkılanlar farklı bir tat arayan veya kendi arşivlerini paylaşmak isteyenler Charmy de yerini alacak” şeklinde görüşlerini bildirdi. Charmy kullanıcıları tarafından çok beğeniliyor ve dünya çapında adını duyurmaya hazırlanıyor.
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