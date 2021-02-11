Otomotiv pazarı 2021’e çok hızlı bir giriş yaparken, bu yıl pandeminin sektörde açtığı yaraları kapatmak isteyen dev otomobil markaları, Türkiye pazarını model yağmuruna tutacak. 2021’de yaklaşık 50 yeni model otomobil severlerin beğenisine sunulacak.

Türkiye otomotiv pazarı, 2021’e hızlı bir giriş yaptı. 2020 yılında 800 bin adetin altında kalan pazar, 2021’in ilk ayında son 10 yılın rekorunu kırdı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2021 yılı ocak ayında bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 60,3 artarak 43 bin 728 adet oldu.

Otomobil satışları, 2021 yılı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,6 oranında arttı ve 35 bin 358 adet oldu.

Bu veriler ışığında bakıldığında, otomotiv pazarında 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 35,8 yükseliş yaşandı. Son dönemde döviz kurlarındaki gerileme ile birlikte otomobil talebinin de artması bekleniyor.

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