77 km ile radara giren milyonere servet gibi ceza geldi

İsviçre'de 50 km/s hız sınırı olan bir bölgede 77 km/s hızla araç kullandığı tespit edilen sürücü mahkeme tarafından yüklü miktarda para cezasına çarptırıldı: 95 bin 500 euro... Peki, ceza neden bu kadar arttı?

11 Ağustos 2025 | 11:15
Son Güncellenme: 11 Ağustos 2025 | 11:17
24 Heures gazetesinin haberine göre İsviçre’nin en zengin 300 kişisi arasında yer alan sürücü, 2024 yılı Ağustos ayında Lausanne kentinde 50 km/s hız sınırının olduğu bölgede 77 km/s ile radara yakalandı. Bu 27 km/s’lik aşırı hız, yargıya taşındı.

Mahkeme, gelirine göre hesaplanan 40 günlük para cezası verdi. Günlük ceza tutarı 2.000 frank olarak belirlenince, toplam ceza 80.000 franka ulaştı. Buna ek olarak 10.000 frank idari para cezası kesildi. Toplamda 90.000 frank (yaklaşık 95.500 Euro) ceza verildi.

Büyük kısmı ertelendi

Mahkeme, 80.000 franklık ana para cezasını üç yıl içinde yeniden suç işlemediği takdirde ödememesi şartıyla erteledi. Ancak 10.000 franklık idari para cezası hemen tahsil edilecek. Aynı sürücü, sekiz yıl önce de hız yaptığı için 60.000 frank para cezası ve 10.000 frank idari ceza almış. İsviçre’de hız cezaları, sürücünün gelirine göre belirlendiği için yüksek gelir sahipleri için tutarlar ciddi oranda artıyor.

