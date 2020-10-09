ABD merkezli e-ticaret platfromu Amazon elektrikli aracını görücüye çıkardı. Şirket elektrikli minibüs modellerini kargo hizmetinde kullanacak.

Şirket, Şubat ayında elektrikli araç üreticisi Rivian‘dan özel olarak araç siparişi yaptığını açıklamıştı.

The Verge’de yer alan habere göre, Amazon 2022‘ye kadar yollarda 10 bin ve 2030‘a kadar 100 bin adet elektrikli araç kullanmayı planlıyor.

Aynı habere göre 2019 yılında her 5 siparişten 1’ini kendi teslim eden şirket 2020’de kendi paketlerinin yüzde 50‘sini teslim etmeye başladı.

Şirket nihai hedefinin ise 2040 yılına gelindiğinde karbon nötr olmak olduğunun altını çizdi.