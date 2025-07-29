BYD'den yeni karar: Hisselerini bölecek

BYD’nin Çin'de işlem gören hisseleri için üçe bir hisse bölünmesine gidiyor.

Bloomberg'in haberine göre şirketin Shenzhen Borsası'ndaki hisseleri, nisan ayında duyurulan bedelsiz sermaye artırımı ve temettü dağıtımı kapsamında 30 Temmuz Salı günü temettü sonrası (ex-dividend) işlem görmeye başlayacak.

Bu işlemle birlikte, 100 adet hisseden oluşan bir lotun fiyatı yaklaşık 34.000 yuandan 11.000 yuana (yaklaşık 1.532 dolar) düşecek.

BYD’nin Hong Kong Borsası’nda işlem gören hisseleri, geçen ay temettü sonrası işlem tarihinden önce yükselmiş ancak bu tarihin ardından belirgin bir artış göstermemişti.

Bu durum, Hong Kong’da minimum 500 hisselik lot alımının yaklaşık 70.000 Hong Kong doları gerektirmesi nedeniyle küçük yatırımcıların geri durmasına bağlanıyor.