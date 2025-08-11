BYD, gücün sınırlarını zorluyor: Yangwang U9 Track Edition ile 3.000 beygir devri başlıyor

U9 Track Edition, mevcut U9'un aerodinamik tasarımını korurken, onu daha da ileri taşıyor. Karbon fiber tavan, büyük arka kanat ve ayarlanabilir kanatçıklara sahip difüzör gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Ayrıca, geliştirilmiş ön splitter ve elektrikli arka kanat gibi opsiyonel aerodinamik parçalar da listede yer alıyor.

2.630 kg ağırlığındaki bu otomobil, 80 kWh'lik lityum demir fosfat batarya paketiyle 450 km menzil sunuyor. 500 kW hızlı şarj desteği sayesinde ise bataryanın %30'dan %80'e dolumu sadece 10 dakika sürüyor.