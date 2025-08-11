BYD, gücün sınırlarını zorluyor: Yangwang U9 Track Edition ile 3.000 beygir devri başlıyor

BYD'nin lüks markası Yangwang, dört elektrik motoruyla toplamda 3.019 beygir (2.220 kW) güç üreten yeni süper otomobilini duyurdu. Her bir tekerleğe ayrı güç veren bu motorlar sayesinde araç, 350 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Bu değer, mevcut Yangwang U9 modelinin 960 kW'lık gücünü dahi geride bırakıyor.
U9 Track Edition, mevcut U9'un aerodinamik tasarımını korurken, onu daha da ileri taşıyor. Karbon fiber tavan, büyük arka kanat ve ayarlanabilir kanatçıklara sahip difüzör gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Ayrıca, geliştirilmiş ön splitter ve elektrikli arka kanat gibi opsiyonel aerodinamik parçalar da listede yer alıyor.
2.630 kg ağırlığındaki bu otomobil, 80 kWh'lik lityum demir fosfat batarya paketiyle 450 km menzil sunuyor. 500 kW hızlı şarj desteği sayesinde ise bataryanın %30'dan %80'e dolumu sadece 10 dakika sürüyor.
DiSus-X akıllı gövde kontrol sistemi ile donatılan araç, üç teker üzerinde ilerleme gibi sıra dışı manevralar yapabiliyor.
Rekorları zorlayacak bir performans
Yangwang U9, 391,94 km/s ile Çin'in seri üretim otomobil hız rekorunu kırmış ve Nürburgring Nordschleife'de 7:17.90 tur zamanı elde etmişti. Bu yeni model, Lotus Evija (1.972 hp) ve Rimac Nevera (1.914 hp) gibi rakiplerini geride bırakarak performans çıtasını çok daha yukarıya taşıyor.
Otomobilin piyasaya çıkış tarihi henüz netleşmedi.