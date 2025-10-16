Avdagiç, Çinli otomotiv şirketi BYD'nin Türkiye'de kuracağı otomobil fabrikasına ilişkin, şunları söyledi:

"Türkiye'de otomotiv ana sanayisine yönelik üretim yapan en etkin 500 firmanın bulunduğu bir dernek yönetimi olarak da bu işi yakından takip ediyoruz. Bu konuda şu anda ilk proje açıklandığında ortaya konulan zaman tablosuna uygun bir süreç gözlemlemiyoruz. En latif bir yorum yaparsak, 'zaman planına uygun bir proje sürecinin şu anda hayata geçirilmediği' yorumunu yaparız. Umuyoruz kısa bir zaman içinde yatırım için bir mesafe alınır."