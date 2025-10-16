ARA
DOLAR
41,85
0,02%
DOLAR
EURO
48,92
0,39%
EURO
GRAM ALTIN
5694,75
0,59%
GRAM ALTIN
BIST 100
10506,73
0,40%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

BYD'nin Türkiye'de kuracağı fabrika için Avdagiç yorumu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, basın mensuplarıyla bir araya gelerek iş dünyasının gündemindeki konuları değerlendirdi.


Son Güncellenme:
BYD'nin Türkiye'de kuracağı fabrika için Avdagiç yorumu

Avdagiç, Çinli otomotiv şirketi BYD'nin Türkiye'de kuracağı otomobil fabrikasına ilişkin, şunları söyledi:

"Türkiye'de otomotiv ana sanayisine yönelik üretim yapan en etkin 500 firmanın bulunduğu bir dernek yönetimi olarak da bu işi yakından takip ediyoruz. Bu konuda şu anda ilk proje açıklandığında ortaya konulan zaman tablosuna uygun bir süreç gözlemlemiyoruz. En latif bir yorum yaparsak, 'zaman planına uygun bir proje sürecinin şu anda hayata geçirilmediği' yorumunu yaparız. Umuyoruz kısa bir zaman içinde yatırım için bir mesafe alınır."

İlgili Haberler
Fabrika için gözlerin çevrildiği sahada henüz hareket başlamadı
Fabrika için gözlerin çevrildiği sahada henüz hareket başlamadı
İTO Başkanı Avdagiç'ten Temu, Shein yorumu
İTO Başkanı Avdagiç'ten Temu, Shein yorumu
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL