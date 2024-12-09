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Chery Aralık 2024 kampanyası ve fiyatlarını duyurdu

Chery, Aralık ayına ilişkin finansman seçeneklerini duyurdu.

09 Aralık 2024 | 00:27
Son Güncellenme: 09 Aralık 2024 | 00:30
Chery Aralık 2024 kampanyası ve fiyatlarını duyurdu
  • Açıklamaya göre TIGGO 8 Pro Max’in Intelligent versiyonunda 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi ve 221 bin 850 TL nakit alım desteği seçeneği bulunuyor. TIGGO 8 Pro Max’in Exceptional versiyonunda ise 250 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 205 bin TL nakit alım desteği sunuluyor. Ticari müşterilere ise Intelligent ve Exceptional versiyonlarında geçerli olmak üzere 600 bin TL için 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor.
  • TIGGO 7 Pro Max modelinde 175 bin bin TL’ye kadar nakit alım desteği seçeneği bulunuyor. Şirket, açıklamasında "TIGGO 7 Pro Max, Intelligent versiyonuna özel sınırlı sayıda araç için geçerli olacak ÖTV muaf avantajıyla sunuluyor" diyor.
  • OMODA 5 PRO’nun Intelligent versiyonda ise 174 bin TL nakit alım desteği sunuluyor

FİYATLAR

  • Açıklamaya göre 2024 model yılı OMODA 5 PRO’nun nakit alım indirimli fiyatları 1 milyon 650 bin TL’den başlıyor.
  • 2024 model yılı TIGGO 7 Pro Max’in nakit alım indirimli fiyatları 1 milyon 680 bin 700 TL’den başlıyor. 
  • TIGGO 8 Pro Max’in nakit alım indirimli fiyatları 1 milyon 833 bin 150 TL’den başlıyor

 

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BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (2-6 Aralık)
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