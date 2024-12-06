Kia Aralık 2024 kampanyasını duyurdu
Anadolu Grubu markalarından Kia, aralık ayına ilişkin kampanyasını duyurdu.
06 Aralık 2024 | 22:29
Son Güncellenme: 06 Aralık 2024 | 22:42
- Şirketten yapılan açıklamaya göre Yeni Picanto 150 bin TL’ye 12 ay yüzde sıfır faiz; Niro ve Stonic ise 250 bin TL’ye 12 ay yüzde sıfır faiz seçeneğiyle satılıyor.
- Fiyatı 2 milyon TL’nin altında olan Sportage versiyonları ise 250.000 TL’ye 12 ay yüzde 2,49 faiz seçeneğiyle sutuluyor.
- Kia’nın amiral modellerinden tam elektrikli EV9 modeli, tüzel müşteriler için aralık ayına özel olarak 750 bin TL’ye 12 ay yüzde sıfır faiz seçeneğiyle sunuluyor.
- 4x4 EV6 ise 750 bin TL’ye 12 ay yüzde sıfır faiz seçeneğiyle satılıyor.