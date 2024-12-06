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Kia Aralık 2024 kampanyasını duyurdu

Anadolu Grubu markalarından Kia, aralık ayına ilişkin kampanyasını duyurdu.

06 Aralık 2024 | 22:29
Son Güncellenme: 06 Aralık 2024 | 22:42
Kia Aralık 2024 kampanyasını duyurdu
  • Şirketten yapılan açıklamaya göre Yeni Picanto 150 bin TL’ye 12 ay yüzde sıfır faiz; Niro ve Stonic ise 250 bin TL’ye 12 ay yüzde sıfır faiz seçeneğiyle satılıyor.
  • Fiyatı 2 milyon TL’nin altında olan Sportage versiyonları ise 250.000 TL’ye 12 ay yüzde 2,49 faiz seçeneğiyle sutuluyor.
  • Kia’nın amiral modellerinden tam elektrikli EV9 modeli, tüzel müşteriler için aralık ayına özel olarak 750 bin TL’ye 12 ay yüzde sıfır faiz seçeneğiyle sunuluyor.
  • 4x4 EV6 ise 750 bin TL’ye 12 ay yüzde sıfır faiz seçeneğiyle satılıyor.
     
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Gelecek hafta temettü dağıtacak 4 şirket
Borsada pazartesi günü 4 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
6 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta gündem yoğun
Sinpaş GYO (SNGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
Peker GYO (PEKGY) bedelsiz tarihi tarihi oldu
Alkim Alkali Kimya (ALKIM) bedelsiz tarihi belli oldu
Alkim Kağıt (ALKA) bedelsiz tarihi belli oldu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (06.12.2024)
Batısöke Çimento'dan (BSOKE) bedelli açıklaması
Merit Turizm (MERIT) bedelsiz açıklaması
Borsadaki otomotiv hisselerinin performansı
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme var (6 Aralık)
Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 4 şirket (5 Aralık)
SPK duyurdu: 2 yeni halka arz, 2 bedelli, 2 bedelsiz onayı
SPK'dan açığa satış kararı
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İLERİ
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