Peugeot Aralık 2024 kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre 3008 modeli, sadece tüzel müşterilere 'Allure' donanım seviyesi ile 300 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi veya GT donanım seviyesi ile 250 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi seçeneği ile satılıyor.

Yeni E-3008 ise Allure donanım seviyesi ile bireysel müşterilere 300 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,89 faizli kredi veya GT donanım seviyesi ile sadece tüzel müşterilere 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 2,89 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.

Peugeot 2008 Allure donanım seviyesiyle 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi, GT donanım seviyesi ile 300 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi, yüzde 100 elektrikli modeli ise 250 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.

408'de tüzel müşteriler, GT donanımında 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi seçeneğinden yararlanabiliyor.

308'in Allure donanımlı versiyonunda 250 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi seçeneği bulunuyor. E-308 ise 300 bin lira için 12 ay vadeli yüzde sıfır faiz avantajlı kredi seçeneğiyle satılıyor.

Yeni Peugeot 5008 ve yüzde 100 elektrikli yeni E-5008 ise tüzel müşterilere GT donanım seviyelerinde 300 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

Peugeot 208'de 120 bin lira için 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi, E-208'de ise 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi seçeneği sunuluyor.

TİCARİ ARAÇLAR

Yeni Rifter'da 350 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi seçeneği bulunuyor. Yeni Partner Van, 500 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi; Yeni Expert Traveller ve Expert Van 250 bin liraya 12 ay yüzde sıfır faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Yeni Boxer Van modelinde ise 1 milyon lira için 12 ay yüzde 1,99 faiz seçeneği bulunuyor. AA