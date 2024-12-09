Suzuki Aralık 2024 kampanyasını duyurdu

- Şirketten yapılan açıklamaya göre kasım ayında Türkiye’de satışa sunulan Yeni Swift'te belirtilen 0 faiz oranı, 200.000 TL, 12 ay vadeli bireysel taşıt kredisi için geçerli. Yeni Swift, 290 bin TL’ye kadar kredi seçeneğiyle satılıyor.
- Vitara, 0 faizli 250 bin TL kredi veya 100 bin TL nakit alım desteği seçenekleriyle satılıyor. 0 faiz oranı, 250.000 TL, 12 ay vadeli bireysel taşıt kredisi için geçerli. Model 395 bin TL’ye kadar kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor.
- Açıklamaya göre S-Cross, 0 faizli 250 bin TL kredi veya 100 bin TL nakit alım desteğiyle satılıyor. 0 faiz oranı, 250.000 TL, 12 ay vadeli bireysel taşıt kredisi için geçerli. Model 395 bin TL’ye kadar kredi seçeneğiyle satılıyor.
- Jimny, 0 faizli 150 bin TL kredi veya 70 bin TL nakit alım desteği seçeneğiyle sunuluyor. 0 faiz oranı, 150.000 TL, 12 ay vadeli bireysel taşıt kredisi için geçerli. Açıklamaya göre model 395 bin TL’ye kadar kredi seçeneğiyle satılıyor.