Çinli Chery'nin Türkiye'ye getirecebileceği sedan

2022 sonunda Türkiye'ye pazarına giriş yapan ve bir süredir Türkiye'de yatırım yapabileceği haberleriyle gündemde olan Chery'nin sedan modeli ARRIZO 8'i de Türkiye piyasasına sunabileceği konuşuluyor. İşte modelin fotoğrafları....

1 PANAROMİK CAM TASARIMI Model, panaromik cam tasarımıyla dikkat çekiyor. Markanın açıklamasına göre araçta kullanılan cam tavan tasarımı, 0,5 metrekarelik açıklık ile geniş bir alan kaplıyor. 425 milimetrelik açılma mesafesi ve yüzde 70 ışık geçirgenliği ile kabini doğal ışıkla dolduruyor. Cam tavan, sesli komut ya da uzaktan kumanda ile de açılıp kapatılabiliyor.

2 ARRIZO 8 PHEV LANSMANI Chery son olarak sedan modeli ARRIZO 8 için Çin'in en büyük tatlı su gölü olan Poyang Gölü'ne bir sürüş etkinliği düzenledi. Marka açıklamasında ARRIZO 8 PHEV'in tam şarj ve depoyla 1400 km'yi aşan toplam menzile sahip olduğunu söylüyor.

3 ARRIZO 8 PHEV Açıklamaya göre ARRIZO 8 PHEV’in kullanıma sunduğu 127 km’lik tamamen elektrikli sürüş menzili ise yalnızca elektrikli modda, günlük işe gidip gelme gereksinimlerini büyük oranda karşılamayı vadediyor.

4 ARRIZO 8

5 ARRIZO 8