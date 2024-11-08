ARA
DOLAR
34,37
0,43%
DOLAR
EURO
36,95
-0,38%
EURO
GRAM ALTIN
2974,97
-0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
9177,02
2,58%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Çinli Chery'nin Türkiye'ye getirecebileceği sedan

Çin’in otomotiv alanındaki güçlü markalarından Chery'in sedan modeli ARRIZO 8'i Türkiye'ye getirebileceği konuşuluyor.

08 Kasım 2024 | 14:07
Son Güncellenme: 08 Kasım 2024 | 14:16
Çinli Chery'nin Türkiye'ye getirecebileceği sedan

2022 sonunda Türkiye'ye pazarına giriş yapan ve bir süredir Türkiye'de yatırım yapabileceği haberleriyle gündemde olan Chery'nin sedan modeli ARRIZO 8'i de Türkiye piyasasına sunabileceği konuşuluyor. İşte modelin fotoğrafları....

1 PANAROMİK CAM TASARIMI

PANAROMİK CAM TASARIMI Model, panaromik cam tasarımıyla dikkat çekiyor. Markanın açıklamasına göre araçta kullanılan cam tavan tasarımı, 0,5 metrekarelik açıklık ile geniş bir alan kaplıyor. 425 milimetrelik açılma mesafesi ve yüzde 70 ışık geçirgenliği ile kabini doğal ışıkla dolduruyor. Cam tavan, sesli komut ya da uzaktan kumanda ile de açılıp kapatılabiliyor.

2 ARRIZO 8 PHEV LANSMANI

ARRIZO 8 PHEV LANSMANI Chery son olarak sedan modeli ARRIZO 8 için Çin'in en büyük tatlı su gölü olan Poyang Gölü'ne bir sürüş etkinliği düzenledi. Marka açıklamasında ARRIZO 8 PHEV'in tam şarj ve depoyla 1400 km'yi aşan toplam menzile sahip olduğunu söylüyor.

3 ARRIZO 8 PHEV

ARRIZO 8 PHEV Açıklamaya göre ARRIZO 8 PHEV’in kullanıma sunduğu 127 km’lik tamamen elektrikli sürüş menzili ise yalnızca elektrikli modda, günlük işe gidip gelme gereksinimlerini büyük oranda karşılamayı vadediyor.

4 ARRIZO 8

ARRIZO 8

5 ARRIZO 8

ARRIZO 8

6 ARRIZO 8

ARRIZO 8
İlgili Haberler
Türkiye'ye yatırımı konuşulan Çinli devin farklı modelleri
Türkiye'ye yatırımı konuşulan Çinli devin farklı modelleri
Çinli otomobil devi Chery'nin haritasında Türkiye detayı
Çinli otomobil devi Chery'nin haritasında Türkiye detayı
Çinli otomobil devi yeni ürün ailesini tanıttı
Çinli otomobil devi yeni ürün ailesini tanıttı
0
  • ALTIN GRAM - TL 2974,97 -0,05%
  • ALTIN ONS 2692,54 -0,44%
  • BIST 100 9177,02 2,58%
  • DOLAR/JAPON YENI 152,712 -0,098%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3898 0,26549%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,45 -0,5128%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,3661 0,4293%
  • EURO/DOLAR 1,0753 -0,455%
  • EURO/TURK LIRASI 36,9534 -0,3777%
  • STERLIN/DOLAR 1,29382 -0,33931%
Borsa Haberleri
Reeder Teknoloji’den olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (7 Kasım)
Borsada bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme var (8 Kasım)
Arçelik’ten (ARCLK) İtalya operasyonları hakkında açıklama
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (8 Kasım)
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 2 şirket (7 Kasım)
Koç Holding'ten 3. çeyrek değerlendirmesi
Ülker'den bilanço değerlendirmesi
Emlak Konut GYO katılım bankalarından 3 milyar liralık ek finansman sağladı
Yabancılar borsada alıma geçti
Migros mağaza sayısını duyurdu
Türk Telekom'dan 3. çeyrek yorumları
Astor Enerji, yerli merkezi invertör üretimine yönelecek
ABD seçim sonuçları piyasaları nasıl etkiler? Olası 4 senaryo
MSCI Türkiye endekslerinde değişiklik
GERİ
İLERİ
Reeder Teknoloji’den olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (7 Kasım)
Borsada bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme var (8 Kasım)
Arçelik’ten (ARCLK) İtalya operasyonları hakkında açıklama
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (8 Kasım)
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 2 şirket (7 Kasım)
Koç Holding'ten 3. çeyrek değerlendirmesi
Ülker'den bilanço değerlendirmesi
Emlak Konut GYO katılım bankalarından 3 milyar liralık ek finansman sağladı
Yabancılar borsada alıma geçti
Migros mağaza sayısını duyurdu
Türk Telekom'dan 3. çeyrek yorumları
Astor Enerji, yerli merkezi invertör üretimine yönelecek
ABD seçim sonuçları piyasaları nasıl etkiler? Olası 4 senaryo
MSCI Türkiye endekslerinde değişiklik
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL