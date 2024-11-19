Çinli markadan büyük gözdağı: 230 günde 100 bin araç

Pekin merkezli Xiaomi, 30 Mart 2021'de otomobil sektörüne girdiğini resmen duyurdu. Şirket bu yılın Mart ayında ise Tesla'nın Model 3'üne rakip olan SU7'yi piyasaya sürdü. SU7, Standart, Pro ve Max olmak üzere üç versiyonda sunuluyor. Fiyatlar 29.850 dolardan başlıyor. Xiaomi, 29 Ekim'de ise daha güçlü olan SU7 Ultra'nın Çin'de ön satışlarının başladığını açıkladı. SU7, ilk etapta yıllık 150 bin adetlik kapasiteye sahip olan Pekin'deki tesiste üretiliyor. Tesisin ikinci etabının inşaatı ise sürüyor.

Xiaomi, geçtiğimiz hafta 230 günlük sürede 100 bin araç ürettiğini duyurdu. Xiaomi'nin kurucusu, başkanı ve CEO'su Lei Jun Weibo'dan bu dönüm noktasını paylaşarak bu rakama SU7'nin lansmanından sadece 230 gün sonra ulaşıldığını söyledi. Lei, "Otomobil sektörüne yeni giren biri olarak bu hız şimdiden dikkat çekici” diye yazdı.

A proud moment as our 100,000th Xiaomi SU7 rolled out. This achievement belongs to every team member who made it happen. Here’s to the next 100,000!⚡️ pic.twitter.com/W7hxudRKsB — Lei Jun (@leijun) November 13, 2024



Lei, X'ten paylaştığı mesajında ise "Xiaomi EV ekibimizi tebrik ediyoruz! 100.000'inci Xiaomi SU7 resmi olarak üretim hattından çıktı. İlk modelimiz için, bu kilometre taşına sadece 230 günde ulaşmak inanılmaz bir başarı" dedi.

Lei ayrıca bu hafta 100 bininci aracın sahibini bulduğunu da duyurdu: