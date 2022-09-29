Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “TOGG’un fiyatının ürkütücü olacağına ihtimal vermiyorum” dedi.

Dün akşam CNN Türk-Kanal D ortak canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG’un ne zaman yollarda görüleceği ve satış fiyatının ne olacağına dair soruya “Öyle ürkütücü bir fiyat ortaya çıkacağına ihtimal vermiyorum. Hedefimiz, inşallah 29 Ekim’e TOGG’u yetiştirelim istiyoruz.” diye konuştu.

TOGG’un çok huzurlu ve rahat bir araç olduğunu belirten Erdoğan, “Hız yaptınız mı?” sorusuna, “Tabii. Zaten Gürcan Bey ‘Başkanım ne kadar basacaksan bas’ diyor. Dedim ‘Başıma iş mi açacaksın?’ Bu arabanın özelliği orada zaten. Şimdi buradan ben eğer kilometreyi falan açıklarsam eleştiri alabilirim. Bunu açıklamayayım. Potansiyeli süper.” şeklinde yanıt verdi.