Dacia, yaz mevsimi öncesi mayıs kampanyalarını duyurdu. Dacia açıklamasına göre, sınırlı sayıdaki LPG’li Duster Comfort ECO- G 115 bg 4×2 modeli, benzinli fiyatına 188 bin 900 TL’den başlayan fiyatla satışa sunuluyor.

Sınırlı sayıdaki yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg modeli ise 152 bin 900 TL fiyat ve günlük 69 TL ödemeyle mayıs ayı boyunca tüketicilerle buluşuyor.

Dokker Combi Eco-G Ambiance ECO-G 110 bg modeli ise 141 bin 900 TL’den başlayan fiyatla sahiplerini bekliyor.

Dacia, açıklamasında tam kapanma uygulamasıyla birlikte yetkili satıcılar kapalı olsa da dijital kanalların açık olduğu, saat 10.00-17.00’de seçilen herhangi bir Dacia yetkili satıcısı ile görüntülü görüşme yapılabildiği, ‘satinal.dacia.com.tr’ adresi üzerinden 2 bin TL ön ödeme ile araç satın alma işleminin başlatılabildiği belirtildi.