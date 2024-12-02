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DS Automobiles yeni elektrikli DS N°8 modelini tanıttı

DS Automobiles yüzde 100 elektrikli SUV Coupe tasarım dilini benimseyen DS N°8 modelini tanıttı.

02 Aralık 2024 | 15:01
DS Automobiles yeni elektrikli DS N°8 modelini tanıttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles, yeni DS N°8 modeliyle yeni bir isimlendirme stratejisi ortaya koyacak. Yaklaşım, markanın mevcut ürün yelpazesiyle şirketin gelecekteki modellerinin isimlerini birbirine bağlarken, rakam ifadesi olan "N°" isimlendirmesi ile daha cesur bir mantığı hedefliyor. Açıklamaya göre strateji, otomobilin arkasında tam olarak yazılan DS Automobiles ifadesinin yanı sıra N°8 imzasının yer almasıyla hem marka ismine vurgu yaparken hem de markayla model ismini yeterince ayrı konumlandırabilecek. İşte modelin fotoğrafları: 
 

1 YENİ İSİMLENDİRME STRATEJİSİ

YENİ İSİMLENDİRME STRATEJİSİ Yeni isimlendirme stratejisinin tanıtımı, şirket için yeni bir model neslinin başlangıcını işaret ediyor ve bir gelişmeyi vurguluyor. Açıklamada "8", şirket için yeni bir sayıyı ifade ediyor. "8"in sonsuzluk işaretine yakın şekli, uyumlu bir bütün oluşturmak için bir araya gelen denge ve huzuru yansıtıyor" denildi.Şirketin yeni premium tasarım dili, SUV Coupe konseptini şekillendiren temel özelliklere sahipken tamamen yeni bir tasarım yaratmayı hedefliyor.

2 TASARIM

TASARIM Şirketin imzası niteliğindeki ışık tasarımı, ön tamponda dikey LED gündüz farlarıyla vurgulanıyor. Farlar, DS PIXEL LED VISION aydınlatma sistemiyle çevreleniyor.Diğer taraftan, markanın kimliğini korumak için aracın arkasında "N°8" imzası ve altında "DS AUTOMOBILES" yazısı yer alıyor. Yeni modelin oranları, SUV Coupe konseptini aşacak şekilde rafine edilirken SUV yapısına sadık kalınmış.

3 İÇ MEKAN

İÇ MEKAN Modelin iç mekanı, DS Automobiles gösterge panelinin ana hatlarını ortaya koyuyor. İç mekanda Yat tasarımından esinlenilmiş.

4 MENZİL

MENZİL Açıklamaya göre yeni DS N°8 tamamen elektrikli bir güç-aktarma sistemi ile yollara adım atıyor. Yeni DS N°8’in geride konumladırılan ön camları ve daha alçak bir konuma yerleştirilen kaput tasarımının aerodinamiğe katkı sağlaması hedeflenmiş. Şirket, "Yeni DS N°8, WLTP döngüsünde 750 km menzil sunacak" diyor. 0.24 Cx’lik bir sürtünme katsayısına sahip olan yeni DS N°8’in her bir gövde parçası rüzgar tünelinde test edilmiş. tomobilin aerodinamiği ve markanın gelişmiş teknolojisi üzerine yapılan kapsamlı çalışmaların bir sonucu olarak öne çıkıyor.

5 KAMUFLAJLI MODELLER YOLA ÇIKTI

KAMUFLAJLI MODELLER YOLA ÇIKTI Açıklamaya göre şirket, yeni yüzde 100 elektrikli premium SUV Coupe modeli DS N°8'in üzerindeki son geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fransa yollarında yeni bir ince ayar aşamasına başlanan ve kamuflajlarla kaplanan 50'den fazla ön üretim otomobil yollara çıkmış.
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