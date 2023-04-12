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Dünyanın en pahalı araç plakası satıldı: İşte fiyatı

Dünyanın en pahalı plakası Dubai'de satıldı...

12 Nisan 2023 | 17:03
Son Güncellenme: 12 Nisan 2023 | 17:45
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Dünyanın en pahalı araç plakası satıldı: İşte fiyatı

Dünyanın en pahalı plakası olduğuna inanılan bir araç plakası hafta sonu Dubai'de düzenlenen bir müzayedede 55 milyon BAE dirhemine yani 15 milyon dolara satıldı.

Plakada sadece bir harf ve bir rakam bulunuyor: "P 7."

Cumartesi günü Dubai'de plakayı açık artırmaya çıkaran Emirates Auction, bunun yeni bir rekor olduğunu söylüyor. Elde edilen gelir Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid'in gıda yardımı girişimi olan 1 Milyar Öğün Bağışı kampanyasına aktarılacak.

Müzayede evi, Business Insider'a plakanın alıcısının isminin gizli kalmasını istediğini söyledi.

Guinness Dünya Rekorları'na göre daha önce satılan en pahalı plaka tek haneli "1" idi. 2008 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Saeed Abdul Ghaffar Khouri tarafından yine Emirates Müzayedesi tarafından düzenlenen bir müzayedede 52,2 milyon dirheme (yaklaşık 14,2 milyon $) satın alınmıştı. Bu plaka hala Guinness Dünya Rekorları web sitesinde rekor sahibi olarak listeleniyor.

Hong Kong'da, sadece "R" harfli bir plaka Şubat ayında yaklaşık 3,2 milyon dolara satıldı.

Dubai merkezli iş adamı Balvinder Singh Sahni ise Bloomberg'e yaptığı açıklamada "D 5" plakasını 2016 yılında 33 milyon dirheme satın aldığını söyledi.

 

 

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