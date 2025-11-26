Elektrikli araçlarda yeni dönem: Şarj tarifesi değişiyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrikli araçların şarj edildiği yerdeki yoğunluğa ve saate göre şarj tarifesini uygulanacağını açıkladı.

Yılmaz, "Büyük ve yoğun bir AVM’de aracını şarj eden elektrikli araç sahibi, yüksek talep nedeniyle daha yüksek bir tarifeden ücret öderken; daha sakin ve mütevazı bir bölgede şarj hizmeti alan kullanıcı daha düşük bir ücret ödeyebilecek" ifadelerini kullandı.

"Şarj ağı işletmecileri her marka elektrikli araca hizmet vermek zorunda"

EPDK Başkanı Yılmaz, TRT Radyo 1‘de katıldığı programda Türkiye'deki elektrikli araç kullanımı ve şarj imkanı konusunda ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki tüm şarj ağı işletmecilerinin her marka elektrikli araca hizmet vermek zorunda olduğunun altını çizen Yılmaz, "Aracınız hangi marka olursa olsun, yol üzerinde gördüğünüz herhangi bir şarj operatöründen hizmet alabilirsiniz” dedi.

"Akşam saatlerinde tarifeler daha yüksek olacak"

Mustafa Yılmaz, elektrikli araçların şarj edildiği lokasyon ve saatlere göre uygulanacak tarife sistemi üzerine çalışmaları olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Lokasyon bazlı tarife sayesinde kullanıcılar, bulundukları bölgeye göre daha uygun fiyatlarla şarj hizmeti alabilecekler. Saat bazlı tarife ile ise günün belirli zaman dilimlerinde daha avantajlı fiyatlara erişmeleri mümkün olacak. Örneğin, büyük ve yoğun bir AVM’de aracını şarj eden bir elektrikli araç sahibi, yüksek talep nedeniyle daha yüksek bir tarifeden ücret öderken; daha sakin ve mütevazı bir bölgede şarj hizmeti alan kullanıcı daha düşük bir ücret ödeyebilecek.

Benzer şekilde, elektrik tüketiminin yoğun olduğu akşam saatlerinde tarifeler daha yüksek olacak; buna karşılık tüketimin azaldığı gece saatlerinde elektrikli araçlar daha uygun fiyatlarla şarj edilebilecek. Doğru yer ve doğru zaman seçilirse elektrikli aracı çok daha ucuza şarj etmek mümkün olacak.”

POS cihazı entegrasyonunun gündemlerinde olduğunu söyledi

Yılmaz, şarj istasyonlarının çalışır durumda olma oranlarının izlenmesi ve erişilebilirlik bilgilerinin anlık paylaşılması gibi başlıklarda da düzenlemeler yapılacağını belirterek, şarj ünitelerine POS cihazı entegrasyonunun da gündemlerinde olduğunu kaydetti.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Çoğunlukla mobil uygulamalar üzerinden ödeme yapılıyor. Ancak özellikle yabancı misafirlerimiz ve uygulama kullanmak istemeyen vatandaşlarımızın kartla veya temassız ödeme yapılabilmesini değerlendiriyoruz” dedi.

Ekimde 2 milyondan fazla şarj işlemi yapıldı

TÜİK verilerine göre ekim ayı itibarıyla elektrikli otomobil sayısı 332 bin 10’a ulaştı. EPDK’ya göre ise bu sayının 2035 yılında 4 milyon 214 bini geçme ihtimali var.

Öte yandan ekim ayı verilerine göre, Türkiye genelinde toplam 2 milyon 328 bin 190 şarj işlemi gerçekleştirildi. 2 milyon 134 bin 864 saatlik şarj işlemlerinde 47 bin 429 MWh düzeyinde elektrik tüketildi. Ekim ayında şarj istasyonlarında en yüksek elektrik tüketimi 14 bin 438 MWh ile İstanbul’da gerçekleşti. Markalar arasında en yüksek elektrik tüketimi 11 bin 292 megavatsaat ile Togg’un şarj istasyonu Trugo tarafından yapıldı. Türkiye'deki şarj noktası sayısı ise 36 bin 984’e ulaştı.