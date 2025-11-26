Volkswagen elektrikli araçlarını Çin'de tasarlayıp üretebilecek

Volkswagen , ilk kez Almanya dışında yeni araçlarını tamamen geliştirebilecek. Volkswagen, Çin'de elektrikli araç üreterek geliştirme maliyetlerini %50'ye kadar azaltabileceğini iddia ediyor.
Volkswagen, tarihinde bir ilke imza atarak, Almanya dışındaki ilk tam bağımsız yeni araç geliştirme merkezini Çin'in Hefei kentinde açtı. VW Group China Technology Company (VCTC) adını taşıyan bu dev Ar-Ge üssü, şirketin "Çin’de Çin için" stratejisini merkeze alıyor. Amaç, yerel teknoloji firmalarıyla işbirliği yaparak, elektrikli, akıllı ve bağlantılı araçları yerel pazarın taleplerine uygun hızda geliştirmek.
Volkswagen Group China Technology Company (VCTC), şirketin elektrikli, akıllı ve bağlantılı araçlara odaklanmış en büyük Ar-Ge üssü konumunda. yazılım odaklı ilk platform olan China Electric Architecture (CEA) üzerinde çalışıyor. Bu platforma sahip ilk araçların 18 ay içinde piyasaya sürülmesi hedefleniyor. Yeni merkezde geliştirilen araçlar sadece Çin için değil; aynı zamanda Ortadoğu ve Güneydoğu Asya gibi dış pazarlara da ihraç edilecek.
Açılış töreninde konuşan CEO Oliver Blume, bu önemli adımın "Grubu daha da hızlı ve verimli hale getireceğini" söyledi. Volkswagen, yeni tesisin yerel teknoloji ve tedarikçilerden yararlanarak geliştirme süresini %30, maliyetleri ise %50'ye kadar azaltabileceğini iddia etti.
VW, yerel teknoloji şirketleri ve tedarikçilerle çalışarak otonom sürüş, dijitalleştirme, dijital kokpit fonksiyonları ve gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS) gibi Çin'in "pazarı tanımlayan trendlerine" ayak uydurmayı hedefliyor. Volkswagen, ilk yazılım tanımlı platformu olan yeni Çin Elektrik Mimarisi'ni (CEA) piyasaya sürüyor ve teslimatların 18 ay içinde başlaması planlanıyor.
Volkswagen Group Çin CTO'su Thomas Ulbrich, "Yeni atölyeler, mühendislik ekiplerimize tamamen yeni bir entegrasyon düzeyi sağlıyor" dedi ve ekledi: "Artık yazılım, donanım ve tüm araç doğrulama süreçlerini paralel olarak çalıştırabiliyor, karar döngülerini kısaltabiliyor ve yenilikleri çok daha hızlı bir şekilde olgunluğa ulaştırabiliyoruz."