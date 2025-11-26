Volkswagen elektrikli araçlarını Çin'de tasarlayıp üretebilecek

Volkswagen Group China Technology Company (VCTC), şirketin elektrikli, akıllı ve bağlantılı araçlara odaklanmış en büyük Ar-Ge üssü konumunda. yazılım odaklı ilk platform olan China Electric Architecture (CEA) üzerinde çalışıyor. Bu platforma sahip ilk araçların 18 ay içinde piyasaya sürülmesi hedefleniyor. Yeni merkezde geliştirilen araçlar sadece Çin için değil; aynı zamanda Ortadoğu ve Güneydoğu Asya gibi dış pazarlara da ihraç edilecek.