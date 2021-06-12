Fiat Professional, haziran ayında Doblo ve Fiorino’nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için Uzatılmış Garantili Kredi imkanı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre kampanya ile Doblo, Fiorino ve Pratico’larda 50 Bin TL’ye 12 ay vadeli faizsiz kredi kullanılabiliyor.

Fiat Ducato ise haziran ayına özel 150 Bin TL’ye 15 ay 0,99 faizli kredi ile satın alınabiliyor.

Tofaş Fabrikası’nda üretilen Fiorino’lar ay sonuna dek 123 bin bin 900 TL’den, Fiat Doblo’lar ise 157 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.