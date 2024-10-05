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Ford Otosan Yeniköy'de üretti, Avrupa yollarına çıktı

Ford’un ticari araç üreticisi Ford Otosan tarafından Yeniköy Fabrikası’nda üretilen en yeni elektrikli ticari modeli E-Transit Custom, Avrupa’ya ihraç edilmeye başladı.

05 Ekim 2024 | 00:25
Son Güncellenme: 05 Ekim 2024 | 00:28
Ford Otosan Yeniköy'de üretti, Avrupa yollarına çıktı

Şirketten yapılan açıklamaya göre Ford Otosan’ın Yeniköy’de seri olarak üretimine geçtiği E-Transit Custom, Avrupa yollarına çıkmaya başladı. E-Transit Custom, Transit Custom’un elektrikli versiyonu.

Ford’un Avrupa’ya yönelik tam elektrikli ikinci ticari modeli olan E-Transit Custom, Ford’un elektrikli dönüşümünde stratejik önem taşıyor. 
Şirketten yapılan açıklamaya göre Ford Otosan’ın Kocaeli Fabrikaları, Transit ailesinin Avrupa'daki tek üretim merkezi. Şirket "Ford Otosan tarafından Kocaeli’nde üretilen araçlar, Ford’un Avrupa ticari araç pazar liderliğini dokuzuncu yılına taşımasında büyük rol oynuyor" diyor.
Yeniköy Fabrikası aynı zamanda yeni nesil Transit Custom serisinin dünyadaki tek üretim üssü konumunda.

E-Transit Custom, yenilenen fabrikada hibrit ve elektrikli versiyonlarında bağlanabilirlik özellikleriyle hattan inen ikinci araç. Yeniköy Fabrikası, yaklaşık dört kat büyüyerek 405 bin araca ulaşan yıllık üretim kapasitesine ulaştı. Yeniköy’de üretilen araçların yüzde 91’i ihraç ediliyor. Ford Otosan, üretim hacmini 2025 itibarıyla 900 bin aracın üzerine çıkarmayı hedefliyor. Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları esnek üretim kapasitesiyle hem içten yanmalı hem de elektrikli araçları üretebilecek.

E-TRANSİT CUSTOM HAKKINDA

Ford’un ikonik ticari aracı Transit Custom’ın tam elektrikli versiyonu olan E-Transit Custom, elektrikli güç aktarma organı sayesinde 337 kilometreye kadar menzil sunuyor. Hem 100 kW hem de 160 kW motor seçenekleriyle geliyor.

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