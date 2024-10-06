Citroën Ekim 2024 kampanyasını duyurdu

- Şirketin açıklamasına göre Citroën C4 ve C4 X için ekim ayında iki farklı finansman seçeneği bulunuyor. İki modelde 200 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğinin yanı sıra 120 bin TL 12 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
- ë-C4 ve ë-C4 X'de 200 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği sunuluyor.
- Shine Bold ve E-Series donanımına sahip Citroën C5 Aircross modelleri 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satılıyor.
TİCARİ ARAÇLAR
- Citroën’in yenilenen hafif ticari araç modelleri Berlingo Kombi ve Berlingo Van ise 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
- Yeni Jumpy Spacetourer, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
- Yeni Jumpy ve Jumper modelleri ise 250 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
- Citroën Ami One, ekim ayında 200 bin TL için 12 ay 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Citroën Ami Peps ise 120 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi ile satılıyor.