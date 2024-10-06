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Citroën Ekim 2024 kampanyasını duyurdu

Citroën, ekim ayına ilişkin finansman seçeneklerini duyurdu.

06 Ekim 2024 | 00:04
Son Güncellenme: 06 Ekim 2024 | 00:33
Citroën Ekim 2024 kampanyasını duyurdu
  • Şirketin açıklamasına göre Citroën C4 ve C4 X için ekim ayında iki farklı finansman seçeneği bulunuyor. İki modelde 200 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğinin yanı sıra 120 bin TL 12 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
  • ë-C4 ve ë-C4 X'de 200 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği sunuluyor.
  • Shine Bold ve E-Series donanımına sahip Citroën C5 Aircross modelleri 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satılıyor.

TİCARİ ARAÇLAR

  • Citroën’in yenilenen hafif ticari araç modelleri Berlingo Kombi ve Berlingo Van ise 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Yeni Jumpy Spacetourer, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Yeni Jumpy ve Jumper modelleri ise 250 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Citroën Ami One, ekim ayında 200 bin TL için 12 ay 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Citroën Ami Peps ise 120 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi ile satılıyor.
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Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 2 şirket
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Borsa, altın, fon, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Yatırım araçlarının haftalık performansı: Borsada derin kayıp
SPK'dan 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
SPK ceza yağdırdı: 24 kişi ve çok sayıda aracı kuruma para cezası geldi
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