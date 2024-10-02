Skoda, kendisi için ilk olan modelini tanıttı: Türkiye satış tarihi...

Şirketin açıklamasına göre markanın elektrikli ürün yelpazesini genişleten Elroq, aynı zamanda Škoda’nın yeni tasarım dili “Modern Solid” ile tasarlanmış ilk tam elektrikli model olma unvanına da sahip. İşte markadan yapılan açıklamanın detayları ve Türkiye satış tarihi...

1 C-SUV SEGMENTİNİN ÖNEMİ Markanın yeni elektrikli modelinin dünya prömiyerinde konuşan Yüce Auto-Škoda Genel Müdürü Zafer Başar, “Škoda yenilikler sunmaya ve ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Elektrikli araçların yaygınlaşması ve kullanıcıların elektrikliye geçişini hızlandırmak adına en önemli segmentin C-SUV olduğunu söyleyebiliriz. Elroq, Škoda’nın pratikliği, geniş iç hacmi ve konforu en iyi şekilde elektrikli mobilite dünyasına yansıtıyor” dedi.

2 YENİ TASARIM DİLİ: MODERN SOLİD Elroq, aynı zamanda Škoda’nın yeni tasarım dili “Modern Solid” ile tasarlanmış ilk tam elektrikli model olma unvanına da sahip. Modern Solid tasarım dili, sağlamlık, işlevsellik ve özgünlük ilkelerini benimsemiş. Elroq’un dış görünümü, modern çizgilerle yeniden yorumlanan geleneksel Škoda tasarım unsurlarıyla da dikkat çekiyor. Tech-Deck ismi verilen ön yüz, klasik Škoda ızgarasının yerine geçen, sade ve sofistike hatlarla şekillendirilmiş olmasıyla öne çıkıyor. Yeni tasarım diliyle birlikte markanın SUV modellerine özgü “dört bölümlü” far görünümü; Matrix-LED farları ve bu ünitenin farklı aydınlatma modlarıyla yeniden yorumlanıyor.

3 9 GÖVDE RENGİYLE SUNULACAK Dokuz farklı gövde rengiyle sunulacak Elroq’un renk skalasında ilk kez kullanılan Timiano Yeşili de yer alıyor.

4 SÜRDÜRÜLEBİLİR MALZEMELER Açıklamaya göre Elroq’un kabininde sürdürülebilir ve yenilikçi malzemeler kullanıldı. Koltuk döşemeleri, kapı panelleri ve diğer iç yüzeylerde kullanılan materyaller, geri dönüştürülmüş ve çevreye duyarlı bileşenlerden üretiliyor. Şirketin açıklamasına göre Yeni Škoda Elroq’un kabin tasarım seçeneklerinden Studio Design Selection’da yosun yeşili dikişlerle hareketlendirilmiş antrasit gri suni deri ve geri dönüştürülmüş PET şişelerden üretilmiş RecyTitan kumaşlara yer veriliyor. Yüzde 78 oranında geri dönüştürülmüş PET şişe içeren bu malzeme, kapı panelleri, koltuklar, gösterge paneli, orta kol dayama ve diz bölgesinde kullanılıyor. Lodge Design Selection kabin ise, yüzde 75 geri dönüştürülmüş ECONYL lifleri ve yüzde 25 polyesterden oluşan TechnoFil adlı bir malzemeye sahip. Lodge Design Selection siyah TechnoFil kumaşları açık gri suni deri ile bir araya getiriyor.

5 İÇ TASARIM Yeni Škoda Elroq’ta standart olarak sunulan 13 inç bilgi-eğlence ekranı, sezgisel kullanıcı arayüzüyle bir araya geliyor. Škoda sesli asistanı Laura, ChatGPT entegrasyonuna sahip.

6 BAGAJ HACMİ VE BOYUTLAR Açıklamaya göre 470 litre bagaj kapasitesine sahip Elroq’un arka koltuklarının katlanmasıyla bagaj hacmi 1.580 litreye kadar çıkıyor. Škoda Elroq, 4.488 milimetre uzunluğa, 1.884 milimetre genişliğe ve 1.625 milimetre yüksekliğe sahip olarak tasarlandı. 2.765 milimetre aks aralığı sunan model, 1.949 kilogram boş ağırlığa sahip.

7 4 VERSİYONLA SUNULUYOR Elroq 50, 60, 85 ve 85x olmak üzere dört versiyonla sunulan modelde, farklı ihtiyaçlara hitap eden üç ayrı batarya boyutu ve güç seçeneği ile kullanıcılara sunuyor. 55 kWh, 63 kWh ve 82 kWh boyutlarında üç farklı batarya kapasitesinin yanı sıra 125 kW ile 210 kW arasında değişen motor güçlerine sahip. Açıklamaya göre lityum iyon bataryaya sahip versiyonlar, WLTP döngüsünde 560 kilometreden fazla menzil sunuyor.

8 Güvenlik özellikleri Seyahat Asistanı özelliği, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, trafik sıkışıklığı asistanı gibi sistemleri de içeriyor. Açıklamaya göre yaya ve Bisiklet Öngörülü Frenleme Asistanı yayalar ve bisikletliler gibi diğer yol kullanıcılarını koruma amacında.