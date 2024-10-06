Peugeot bu hafta tanıttı: Yeni E-408

Markadan yapılan açıklamya göre Yeni E-408, 58,2 kWsa NMC bataryası ve 157 kW/210 HP güç üreten sıfır emisyonlu güç-aktarma sistemine sahip. Yeni E-408, 4,69 m uzunluğa ve 1,85 m (aynalar katlı) genişliğe sahip olup 2,79 m aks mesafesi ile EMP2 (Verimli Modüler Platform) alt yapısını kullanıyor. İşte modelin özellikleri ve fotoğrafları



1 FASTBACK KİMLİĞİ Markaya göre yeni E-408'in gövde rengindeki ızgara tasarımı ön tasarımın genel formuyla bütünleşiyor. Bu, aynı zamanda nesiller arası bir değişimin ve ürün gamının elektrikliye geçiş çağının bir işareti niteliği taşıyor. Peugeot Işık imzası, tampona giren sivri diş şeklindeki iki LED şerit ile aşağı doğru uzanıyor. Arka tasarımda ise marka imza kodları eğimli formda ikonik üç LED pençe ile kendini gösteriyor. Yeni PEUGEOT E-408; Sedef Beyaz, Obsession Mavi, Selenyum Gri, Elixir Kırmızı ve İnci Siyah olmak üzere beş renk seçeneğiyle sunuluyor.

2 Güç Direksiyonun hemen üzerinde göz hizasında konumlandırılan 10 inçlik 3 boyutlu dijital ön gösterge paneli kişiselleştirilebiliyor ve yapılandırılabiliyor. Yeni E-408, 157 kW (210 HP) güç ve 345 Nm tork sağlayan sabit mıknatıslı senkron bir elektromotora sahip. Bu motor Fransa'da, Trémery'de, STELLANTIS - NIDEC ortak girişimi tarafından üretiliyor. Sisteme ait redüktör STELLANTIS tarafından Valenciennes'de (Fransa) üretiliyor. Yeni PEUGEOT E-408, C segmentinde göz alıcı bir fastback olarak tasarlandı. Merkezi ekranın arkasındaki 8 renk seçeneğine sahip LED ambiyans aydınlatması yumuşak bir ışık yayıyor. Yeni PEUGEOT E-408'de ön ve arka camlar ortalamanın üzerinde bir kalınlığa (3,85 mm) sahip. Bununla birlikte daha iyi bir ses yalıtımı ve daha fazla güvenlik için öndeki yan camlar lamine (GT'de 3,96 mm) edilmiş. Ön koltuklarda AGR sertifikalı koltuklar, ısıtmalı, hafızalı ve masaj özelliklerine sahip. Bagaj hacmi arka koltukların katlanmasıyla 1.545 litreye kadar çıkıyor.

3 MENZİL Açıklamaya göre model WLTP döngüsüne göre 15,2 kWsa/100 km ile düşük enerji tüketimi ve 453 km'ye kadar (WLTP’ye göre) sürüş menzili vadediyor. Yeni E-408, 58,2 kWsa kapasiteli yüksek gerilimli bir batarya ile donatıldı. Bu batarya paketi, yüzde 80 Nikel, yüzde 10 Manganez ve yüzde 10 Kobalt içeriğine sahip NMC 811 teknolojisi ve 18 entegre modül ile gelişmiş enerji yoğunluğu sağlıyor. Yeni E-408, WLTP karma döngüsünde 453 km menzile sahip. Sürücü, kompakt direksiyonun arkasındaki kulakçıkları kullanarak, rejeneratif fren işlevini 3 seviyede ayarlayabiliyor. Sol kulakçık rejenerasyonu artırıyor ve sağ kulakçık bu işlevi azaltıyor. Ayrıca sürücü üç sürüş modu arasından seçim yapabiliyor. Normal sürüş modu, gücü 140 kW (190 HP) ve torku 300 Nm olarak ayarlıyor. Sport modunda (157 kW/210 HP ve 345 Nm) ani hızlanma ve güç gerektiğinde gaz pedalının sonuna kadar basıldığında otomatik olarak devreye girerek maksimum performans sağlıyor. Eco sürüş modu ise (125 kW/170 HP, 270 Nm) maksimum menzili destekliyor

4 Güvenlik özellikleri Yeni PEUGEOT E-408, 5 farklı kamera ve 3 radardan toplanan bilgilerle desteklenen sürüş destek sistemlerine sahip. Dur&Kalk Fonksiyonlu Adaptif Hız Sabitleme sistemi araçlar arası mesafeyi ayarlarken, çarpışma uyarılı otomatik acil durum freni, versiyona bağlı olarak 7 km/s ile 140 km/s’ye kadar gece ve gündüz yayaları ya da bisikletlileri algılıyor. Şerit Konumlama Asistanı ile aktif şeritten çıkma uyarısı sürüş güvenliğini artırmaya katkıda bulunuyor. Sürücü Dikkat Uyarısı direksiyon hareketlerini analiz ederek, 65 km/s üzerindeki hızlarda ve uzun süreli sürüşlerde dikkat dağınıklığını algılıyor. Trafik işareti tanıma sistemi hız işaretlerine ek olarak dur işaretleri, tek yön, sollama yapılmaz, sollama yapılmaz sonu işaretlerini de algılayarak dijital gösterge ekranında gösteriyor. Uzun menzilli kör nokta uyarı sistemi 75 metreye kadar tarama yapıyor. Arka trafik uyarısı, geri manevralarda sürücüyü yakındaki tehlikelere karşı uyarıyor.

5 Bagaj hacmi Bagaj hacmi arka koltukların katlanmasıyla 1.545 litreye kadar çıkıyor.

6 Allure versiyonu E-408’in Allure versiyonu standart olarak şu donanımları sunuyor: LED farlar, 19 inç alaşım jantlar, kişiselleştirilebilir 10-inç dijital gösterge paneline sahip PEUGEOT i-Cockpit®, navigasyon, Apple CarPlay/Android Auto desteği ile kablosuz ekran yansıtma, 6 hoparlörlü ses sistemi, ısıtmalı sürücü koltuğu ve direksiyon, çift bölgeli otomatik klima, geri görüş kamerası, park sensörleri, ısı pompası.