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Honda sonbahar kampanyasını duyurdu

Honda, Civic Sedan ve hibrit ailesinin makyajlanan HR-V e:HEV modeline ilişkin sonbahar kamyanpasını duyurdu.

02 Ekim 2024 | 15:31
Honda sonbahar kampanyasını duyurdu
  • Şirketin açıklamasına göre Civic Sedan'ın hem benzinli hem ECO versiyonlarında tüm donanım seviyelerinde ekim ayında çeşitli finansman seçenekleri sunuluyor. 
  • Açıklamaya göre Civic Sedan modellerinde 105 bin liraya kadar nakit indirim seçeneği sağlanıyor.
  • Açıklamaya göre Honda'nın makyajlanan HR-V e:HEV modelinin Elegance donanımında 140 bin lira ve Style+ donanımında 160 bin lira nakit indirimi; Advance donanımda ise 170 bin lira nakit indirimi ve 350 bin liraya kadar kredi kullanımında yüzde 2.99 faiz oranı ile 12 ay vade seçeneği bulunuyor.
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Hareket Proje'de üst düzey atama
Dört hisseye kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul'da kırmızı gün: 1 Ekim gün sonu özeti
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var (2 Ekim)
Altınay Savunma'dan (ALTNY) ilk yarı değerlendirmesi
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (1 Ekim)
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var (1 Ekim)
Pazartesi günü 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada bugün bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (30 Eylül)
Borsada bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse
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Haftanın kazandıranı yine altın oldu!
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