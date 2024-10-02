Honda sonbahar kampanyasını duyurdu

- Şirketin açıklamasına göre Civic Sedan'ın hem benzinli hem ECO versiyonlarında tüm donanım seviyelerinde ekim ayında çeşitli finansman seçenekleri sunuluyor.
- Açıklamaya göre Civic Sedan modellerinde 105 bin liraya kadar nakit indirim seçeneği sağlanıyor.
- Açıklamaya göre Honda'nın makyajlanan HR-V e:HEV modelinin Elegance donanımında 140 bin lira ve Style+ donanımında 160 bin lira nakit indirimi; Advance donanımda ise 170 bin lira nakit indirimi ve 350 bin liraya kadar kredi kullanımında yüzde 2.99 faiz oranı ile 12 ay vade seçeneği bulunuyor.