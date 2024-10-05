4.0 litrelik V8 biturbo motor ile 430 kW (585 hp) güç sunan Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Türkiye’de. Model, otomatik olarak konum değiştiren arka spoyler ile hız ve sürüş koşullarına uygun aerodinamik performans vadediyor. İşte modelle bilgiler ve fotoğrafları:

1 HIZLANMA Markanın açıklamasına göre Ekim ayında Türkiye’de de satışa sunulacak ve Affalterbach'taki fabrikada “Bir Adam, Bir Motor” prensibine göre motorların tamamen elle monte edildiği AMG GT 63 4MATIC+, 430 kW (585 hp) gücündeki 4.0 litrelik V8 biturbo motoru ile 2.500-4.500 rpm arasında geniş bir motor devri aralığında 800 Nm maksimum tork sağlayarak hızlanma sunuyor. Aracın 0’dan 100 km/s hıza ulaşması sadece 3,2 saniye sürüyor ve araç 315 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.

2 AIRPANEL hava kontrol sistemi Aracın ön ve arkasındaki aktif aerodinamik unsurlar, düşük hava direnci ile azaltılmış kaldırma kuvveti arasında denge sağlıyor. Aerodinamik tasarım, sürüş stabilitesi, soğutma ve rüzgâr gürültüsünü optimize edecek şekilde tasarlanırken ani manevralarda daha fazla kontrol sunarak sürüş güvenliğini artırmayı hedefliyor. Öne çıkan bir diğer teknik özellik de iki parçalı AIRPANEL hava kontrol sistemi. Ön tamponun altındaki dikey lameller ve üst hava girişinin arkasındaki yatay lameller, ihtiyaç duyulduğunda açılarak soğutma sağlıyor. Ayrıca, otomatik olarak konum değiştiren arka spoyler, hız ve sürüş koşullarına göre aerodinamik performansı iyileştiriyor.Opsiyonel olarak sunulan aerodinamik paket ise aracın ön ve arka akslarındaki dengeyi artıran ek parçalar içeriyor. Bu paket, yüksek hızlarda kaldırma kuvvetini azaltıp arka aksta ekstra yol tutuşu sağlıyor.

3 Dört tekerlekten çekiş AMG GT 63 4MATIC+, standart olarak sunulan tamamen değişken AMG Performance 4MATIC+ dört tekerlekten çekiş sistemine sahip. Bu akıllı sistem, optimum çekişi sağlamak için ön ve arka akslar arasında tork dağılımını sürekli olarak ayarlıyor. Hem kuru hem de ıslak veya karlı zeminlerde yüksek sürüş güvenliği ve stabilite vadediyor. Ayrıca sürüş koşullarına ve sürücünün tercihlerine bağlı olarak arka çekişten dört tekerlekten çekişe kesintisiz geçiş yapabiliyor.

4 Özelleştirme seçenekleri AMG GT 63 4MATIC+’ın donanım çeşitliliği de müşterilerin taleplerine göre geniş kişiselleştirme seçenekleri sunuyor. 11 farklı gövde rengi ve 8 yeni jant tasarımı ile özelleştirilebilirken, aracın dış görünümünü daha dinamik veya daha zarif hale getirebilecek 5 farklı dış tasarım paketi de sunuluyor.

5 Jant seçenkleri AMG GT 63 4MATIC+, standart olarak 21 inç AMG çok kollu hafif alaşım jantlara sahip. İsteğe bağlı olarak farklı 21 inç jant seçenekleri de bulunuyor.